罷北市5藍委 民進黨助攻

民進黨昨於台北市五個選區進行罷區大串聯活動宣講，籲民眾出門投同意票。（記者甘孟霖攝）

2025/06/22 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免情勢白熱化，台北市五名國民黨立委都進入罷免案第三階段投票，民進黨昨上午也於台北市五個選區進行罷區大串聯活動宣講，盼民眾都能在七月廿六日投票日出門投票。

民進黨立委陳培瑜、發言人韓瑩、台北市議員林亮君、林延鳳、鍾佩玲、陳賢蔚等人昨齊聚中山區民權東路、吉林路口，劍指中山區國民黨立委王鴻薇；其餘藍委羅智強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆選區內的市場、路口，也有民進黨議員的宣講。

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市場、路口串聯宣講

韓瑩表示，民進黨本週已經舉行「與公民同行 罷免文宣三箭」記者會，即起全國各地的黨公職也串連，接下來不管在陸戰、空戰，或者是看板文宣的安排，都會盡全力支援罷團；另外，目前也正陸續規劃大型活動當中，接下來會一一公布，民進黨的態度很清楚，就是要做公民團體的後盾、全力支持。

陳培瑜說，民進黨在北、中、南、東都有各自戰略，不管是站路口、掃市場，也會持續透過政論節目論述，告訴人民國民黨立委是背著大家簽了什麼賣台法案，在立院是有何荒謬問政來與中國裡應外合，她並呼籲願意支持的民眾提供點位，協助罷團掛上罷免布條、看板。

陳培瑜表示，目前為止王鴻薇都沒有說明到底跟中國閉門談什麼，希望愛護台灣、享受民主的民眾都要出門投下同意票。林亮君說，台灣不需要親中、愛造謠的立委，拜託民眾七月廿六日一定要記得回家投票，下架不適任立委。

士林、北投區議員林延鳳、鍾佩玲、陳賢蔚也跨區支援，林延鳳說，王鴻薇是黨意立委，還無視國民黨死亡連署去包圍地檢署，至今沒跟選民道歉，傲慢態度不適任；鍾佩玲說，藍委跟台北市長蔣萬安一搭一唱惡搞台北市，希望大家一定要站出來罷免，讓台灣恢復正常；陳賢蔚說，國民黨無視罷免「雙吳」超過九成錯假率，王鴻薇也欠人民一個道歉，一定要出來守護台灣的民主，這是憲政史上最光榮的一刻。

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