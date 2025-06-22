朱喊反罷 打敗獨裁的民進黨

國民黨戰鬥藍昨在台北舉行「北北基反惡罷團結大會」，民眾到場表達支持。（記者方賓照攝）

2025/06/22 05:30

〔記者施曉光、劉宛琳／台北報導〕針對賴清德總統將啟動「團結台灣十講」，國民黨主席朱立倫昨出席「北北基反惡罷造勢大會」表示，他要跟賴清德說，應該去聽聽人民的「十大問題」，痛批賴清德只關心一件事情，就是所有人要團結在賴身邊，民進黨一黨獨大，並呼籲民眾七二六站出來投下不同意罷免票，共同展現力量，才能打敗獨裁的民進黨。

要賴聽聽人民的「十大問題」

朱立倫指出，人民的「十大問題」就是大家的荷包會不會變少？關稅到底要幾趴？美金匯率會變多少？三個月來美金已經升值三元多，台灣的外匯存底已經損失兩兆新台幣，美債與在美國的資產少了多少？台灣會不會缺電，會不會發生能源危機？台灣房價是否繼續高漲，下一代還買得起房子嗎？台灣的治安會不會變好，詐騙集團是否可以變少？台灣的司法是否只辦藍不辦綠？兩岸是否會打仗，讓我們的下一代上戰場？

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因應大罷免進入第三階段投票攻防，國民黨次團「戰鬥藍」昨在台北市榮星花園舉辦「北北基反惡罷造勢大會」，「戰鬥藍」領袖、前中廣董事長趙少康呼籲支持者，「去投不同意，監督才有力」，大家不要只在家中反罷，應該出門去投票，才能打敗賴清德與民進黨，民主監督制衡也才會更有力。

台中市長盧秀燕昨也到場助講。趙少康受訪時表示，原本他想邀的台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜另有行程，都無法出席，所以乾脆不邀請縣市首長，沒想到盧秀燕答應要來，他還說，黨內有人期待盧參選二○二八總統，競選國民黨主席，不管最後做出什麼決定，他相信大家都會支持盧。

盧秀燕表示，四月廿六日大家才上凱道，昨天因為官逼民反被迫還要再上街頭；因為政府不做正事，都在搞政治鬥爭，所以天怒人怨。如果不能夠制止民進黨一再地搞政治鬥爭，沒好好地替人民服務、為國家發展奮鬥，民進黨在接下來的時間，還會繼續鬥爭人民。

朱立倫說，他心想民進黨臉皮再怎麼厚，也不可能因為民進黨團總召柯建銘在一個月前就說七二六投票日，照理說中選會應該要避開七二六，沒想到中選會就是宣布七二六，這是台灣民主之恥。面對這次大罷免，國民黨只能靠所有人民的力量，大家一起在投票日當天出門投下不同意。

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