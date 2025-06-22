罷傅車掃 盼花蓮人抗大魔王

大罷免情勢白熱化，花蓮罷免傅崐萁的公民團體以及民進黨公職，昨在花蓮市舉行活動號召726出來投票。（記者王錦義攝）

2025/06/22 05:30

〔記者王錦義、陳政宇／綜合報導〕包括立委傅崐萁等藍委罷免案將在七月廿六日投票，花蓮罷團昨天舉辦車隊掃街，民進黨秘書長林右昌也到現場為花蓮加油。林右昌說，花蓮是重中之重，傅崐萁是親中掏空台灣、亂台的首惡，是受中國操弄的政治玩偶，傅毀憲亂政、親中投共就是不忠，削弱國安、掏空台灣就是不義，對不忠不義的大魔王，希望大家能夠挺身而出。

中選會前天宣告國民黨立委傅崐萁等廿四案，以及停職中的新竹市長高虹安罷免案成案，將於七月廿六日投票。民進黨昨天與罷免團體合作，分派黨公職人員赴全國各罷免選區，以車隊掃街、街頭宣講、路口舉牌等方式連線造勢，號召民眾投下罷免同意票。

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花蓮罷團昨天發動車隊掃街，有上百台機車參加，參與的罷免團體有微光花蓮、曙光花蓮、花蓮重開機、挺美小隊、台灣東社、裁傅自由及民進黨公職人員，隊伍從花蓮市石來運轉廣場出發，也就是去年五月花蓮第一場青鳥反立院國會擴權的起點，終點則是花蓮知名退休老師葉春蓮參加植樹節活動，因質疑傅崐萁通匪，被傅崐萁陣營架出去的花崗山體育館。

林右昌昨天駐守花蓮，親自應對國民黨團總召傅崐萁。他說，傅是親中掏空台灣、亂台的首惡，是受中國操弄的政治玩偶，其他「傅隨組織」也像是稻草人一樣沒有自己的意志，跟著傅作亂，任傅崐萁操控，對不忠不義的大魔王，希望大家能夠挺身而出。

林右昌強調，花蓮除了是重中之重，最主要是前來感謝花蓮人，因為在連署過程中，遭遇很多壓力跟行政干擾，志工朋友甚至受到不必要的羞辱及暴力行為，更遇到連署格式錯誤的亂流，但一切都挺過來了。花蓮更送出高達一六七％的連署書，也振奮全國罷區。

對於國民黨主席朱立倫昨批評，立法院民進黨團總召柯建銘一個多月前就預告罷免案將於七月廿六日投開票，中選會就是民進黨的中選會，這是台灣民主之恥。民進黨反擊說，朱立倫所言就是攻擊參與大罷免運動的公民，因政治立場不同就羞辱國家主人、鴨霸打壓民主，勢必將激起人民更大的憤怒。

投票日挨批 綠：朱羞辱國家主人

民進黨發言人吳崢表示，國民黨於二○二一年推動罷免時任立委陳柏惟通過時，朱立倫聲稱罷免案通過是「人民的勝利」，要向台灣民主致上「最高的敬意」；如今卻態度丕變，反過來攻擊罷免是民主之恥，凸顯出國民黨徹底的雙標。

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