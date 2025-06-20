為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「基隆絕沛」市場舉牌 有信心進三階

    「基隆絕沛」志工到市場發罷免小物，展開陸戰。（記者盧賢秀攝）

    「基隆絕沛」志工到市場發罷免小物，展開陸戰。（記者盧賢秀攝）

    2025/06/20 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕全國大罷免將進入第三階段，民團「基隆絕沛」有信心罷免基隆國民黨立委林沛祥可望進入第三階段，最近「基隆絕沛」志工到各市場舉牌、發小物，為罷免案持續保持熱度；林沛祥則每天早上到重要路口舉牌呼籲民眾不同意罷免。

    林沛祥每天站路口 呼籲不同意罷免

    「基隆絕沛」在五月廿三日到基隆市選舉委員會送出三萬七五三三份罷免連署書，較法定門檻三萬三九四份，達標率為一二三．四％，目前由基隆市選舉委員會審查中，「基隆絕沛」領銜人陳青逸有信心可以進入第三階段投票。

    基隆絕沛的志工已展開陸戰，志工在上午拿著手板、面紙和小扇子等「同意罷免」小物上街頭，到市場等地發小物，呼籲民眾要出來投票。陳青逸說，效果很好，一天約發出三百份的面紙，小扇子很可愛最搶手。

    陳青逸說，早上到市場和民眾面對面接觸，保持罷免熱度，同時有些長輩不太習慣上網，因此到市場跟民眾說明罷免理由和可能投票期程，反應很好。

    而立委林沛祥在罷免第二階段連署期間就開始站路口，兩個月來每天早上七點至八點，他一個人在重要路口或市場口，舉著「不同意罷免」的看板，爭取上班族支持，今天是第六十八天。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播