「基隆絕沛」市場舉牌 有信心進三階

「基隆絕沛」志工到市場發罷免小物，展開陸戰。（記者盧賢秀攝）

2025/06/20 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕全國大罷免將進入第三階段，民團「基隆絕沛」有信心罷免基隆國民黨立委林沛祥可望進入第三階段，最近「基隆絕沛」志工到各市場舉牌、發小物，為罷免案持續保持熱度；林沛祥則每天早上到重要路口舉牌呼籲民眾不同意罷免。

林沛祥每天站路口 呼籲不同意罷免

「基隆絕沛」在五月廿三日到基隆市選舉委員會送出三萬七五三三份罷免連署書，較法定門檻三萬三九四份，達標率為一二三．四％，目前由基隆市選舉委員會審查中，「基隆絕沛」領銜人陳青逸有信心可以進入第三階段投票。

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基隆絕沛的志工已展開陸戰，志工在上午拿著手板、面紙和小扇子等「同意罷免」小物上街頭，到市場等地發小物，呼籲民眾要出來投票。陳青逸說，效果很好，一天約發出三百份的面紙，小扇子很可愛最搶手。

陳青逸說，早上到市場和民眾面對面接觸，保持罷免熱度，同時有些長輩不太習慣上網，因此到市場跟民眾說明罷免理由和可能投票期程，反應很好。

而立委林沛祥在罷免第二階段連署期間就開始站路口，兩個月來每天早上七點至八點，他一個人在重要路口或市場口，舉著「不同意罷免」的看板，爭取上班族支持，今天是第六十八天。

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