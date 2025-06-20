誤指罷團破壞看板 王鴻薇挨批沒道歉

2025/06/20 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕國民黨立委王鴻薇於台北市民權東路、吉林路口設置廣告看板，不過十五日遭到破壞，王指看板疑被罷團、青鳥、側翼破壞。不過警方調閱監視器，發現是一名卅二歲陳男酒後破壞，陳男否認有政治目的。對此，被影射搞破壞的罷團「山除薇害」昨也發聲明，批評王鴻薇至今沒道歉，將離民意越來越遠。

酒醉男破壞 否認有政治目的

王鴻薇看板日前遭破壞，警方循線找到涉嫌破壞的陳男，陳男稱酒醉後一時興起，才破壞看板，無政治目的。王鴻薇昨受訪則表示，根據過去經驗很可能是罷團、側翼或青鳥所為，也質疑「真的沒有政治動機」？批罷團激發政治仇恨，出事就切割。

請繼續往下閱讀...

對此，「山除薇害」發聲明表示，王鴻薇看板遭到破壞後，假意報案卻不提告，反以社群發文影射罷團涉案、經揭露後悄悄換圖並改為提告，以致警方重複作業；最終警方找到嫌犯，確認非罷團所為，但王不願認錯並為罷團洗刷冤屈。

​「山除薇害」說，罷團無辜受牽連，從未缺席地配合說明，也主動呼籲委員報案找出犯案者，卻得不到本該為民服務的民意代表一句真心的道歉，團隊對王不願面對錯誤早已司空見慣，這也讓大眾再次見識中山、北松山居民是怎樣面對與民意背道而馳的立委。

「山除薇害」批評，王鴻薇為了個人的自尊心，一次次錯失與民眾誠懇對話的機會，選擇以誣指與對立來面對異議，這樣的政治態度，終將離中山、北松山的民意越來越遠。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法