索資訂時限 議員批蔣萬安雙標

2025/06/20 05:30

蔣萬安︰大量索資 別傷害基層公務員

〔記者何玉華、孫唯容／台北報導〕台北市議會上週甫結束市政總質詢，本週二市政會議，就出現多名官員抱怨被特定綠營議員惡意索資，稱公務員不堪其擾掀起離職潮；被影射的民進黨議員之一簡舒培昨痛批蔣萬安「雙標仔」，監督前台北市長柯文哲京華城案，半天給近兩千頁資料，監督蔣萬安就變不合理索資。更指前一天晚間發生電動公車火燒車，市政會議隻字未提，卻討論「議員索資」，市府淪為政治操作機器，無視市民、公安。蔣萬安則表示，不要傷害公務員。

簡舒培︰柯、郝團隊做得到 蔣做不到？

簡舒培表示，從擔任助理到議員，北市議員索資風氣及她的索資風格始終一致，柯文哲、郝龍斌等團隊都做得到，蔣萬安團隊卻做不到？去年台智光案，一索資馬上給；京華城案，半天給近兩千頁資料，「打柯文哲能火速提供，監督蔣萬安變『不合理索資』，蔣萬安就是雙標仔」。

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她進一步指出，週一晚上發生電動公車起火，隔天一早市政會議隻字未提，官員還在抱怨議員索資，連蔣萬安也未有公開發言，是打算直接放生市民嗎？還是要轉移國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人被起訴的焦點？顯現蔣萬安團隊重視政治議題高於市政議題的本質。

蔣萬安昨出席「南港新都公辦都更」出資者簽約活動，對索資議題表示，問題在短期內、限期的大量索資，呼籲不要傷害基層公務員，在合法合理情況下，他一定力挺公務員。

洪健益︰資料應隨時備查 市長領導太差

民進黨議員洪健益認為蔣萬安搞錯方向，市府團隊若做事有章法、有紀律、有條有理，資料應該能隨時備查，何需聽到「索資」就神經緊繃、另立新規、甚至責怪議會，污名化議員索資；基層負荷過重的元兇從來不是議會，而是市長領導太差，「將帥無能，累死三軍」。

林杏兒︰應付不來 可以反映、協調

國民黨議員林杏兒表示，索資三至七天回覆合理，偶有特殊狀況，市府若應付不來，可以反映、協調，一般都可以得到議員諒解。

據了解，本週市政會議臨時動議時，有首長提到綠營有些議員索資範圍廣、限時回應，造成同仁壓力，多名首長紛紛發言附和，包括說有議員「晚上十點多傳訊，要求隔天上午提供資料」，經記者查證所指並非簡舒培，是另有其人。

市府副發言人魏汶萱表示，市政會議討論解決「短時間限期的大量索資」，為的是強化府會夥伴關係、提升市政效能；議員若行得正坐得端，何苦惡意解讀、劃錯重點？時隔三日才想起拿電動公車火災來轉移焦點，再次自證誰沒在「專心市政」。此外，蔣萬安在公車起火事故第一時間就要求相關局處密切追蹤處理，幕後努力的汗水，絕非一句「隻字不提」所能抹煞。

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