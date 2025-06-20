《高雄》海鯤號遭疑艇體變形 台船：屬先進聲納

「海鯤號」潛艦左艦艏凸起被質疑艇體變形，台船澄清，非艇殼變形，而是屬於先進整合聲納系統裝備的一部份。（記者李惠洲攝）

2025/06/20 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕首艘國造潛艦「海鯤號」十七日啟動首次海測，不過網路媒體報導稱海鯤軍艦左艦艏「艇體變形」，台船昨天澄清，左舷艦艏側船殼凸起處，為「被動測距聲納（Passive Ranging SONAR）」，屬先進整合聲納系統裝備的一部份，因該聲納護罩內，裝置高精度電子聲納元件而凸起，非艇殼變形，絕無所謂「艇體變形」情事。

海鯤號海測吸引大批媒體、軍事迷捕捉歷史性鏡頭，不過有網路媒體拍到海鯤號左舷艦艏側船殼凸起，質疑「艇體變形」，甚至有網友譏諷「還沒下潛，泡個水就變形」、「還以為上面包覆黑色塑膠袋」，但也有人緩頰，稱才開始海測，高喊「海軍加油！」

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台船強調，台船、海軍及技協等各單位人員，將持續以最高安全標準，依計畫照規定實施各項科目鑑測，籲請國人放心，並共同守護台灣此一得來不易的潛艦國造重大成果。

海鯤號造艦為國人關注議題，原訂四月海測卻延宕，引來許多揣測。台船在海測後表示，已順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試，將持續依測試結果，進行各系統調校改善，賡續下一階段潛航測試。海軍上月曾公開表示，十一月交艦目標不變。

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