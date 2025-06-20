《高雄》大罷免進三階 尹立提5建議助攻

前高市文化局長尹立分享大罷免三階五個建議，提醒各地罷團應設法讓公民有參與感。（擷取自臉書）

2025/06/20 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷韓四君子之一、前高市文化局長尹立指出，大罷免進入三階投票期後，不能只是「我們講、大家聽」的單向宣傳，他整理五個建議給各地罷團參考，提醒大家要盡全力「讓公民有參與感」。

盡全力「讓公民有參與感」

尹立建議設計視覺標誌，讓人願意「戴上、貼上、掛上」，例如罷免貼紙，或是簡單直白的標語、印製車貼、手機貼、筆電貼等，也可製作護台黃絲帶，鼓勵民眾綁在包包、機車、門把上。

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第二是創意參與，鼓勵每個公民都可自己發功，例如邀民眾透過手工布條、塗鴉板等呈現口號，掛在陽台、鐵門或攤位上；也可以一人一語短影片，鼓勵民眾自拍卅秒支持罷免理由後集結成網路串聯，甚至標記「我家也支持罷免」地圖。

第三街頭展現，可規劃小型遊行或快閃活動，邀請社區自組快閃隊（例如媽媽團、機車團），在人潮地點靜默或推出創意行動；甚至可定點建立「罷免陣地」，在特定地點豎標語、裝置藝術，或規劃辦公民講台或街頭開講。

第四為社群串連，將單向宣傳轉為群眾傳播，例如透過臉書、IG、Threads等平台，用文字或影片串聯，或推出罷免表情包、梗圖創作賽，鼓勵年輕人投稿，讓網路變成傳播器具，也可考慮策畫長輩Line圖卡推播計畫。

第五轉換情緒基調，讓參與氣氛像「嘉年華」，不只有憤怒與批判，而是轉向「守護台灣」的喜悅與莊嚴，可以辦「罷免之夜」、「守民主音樂會」等活動，讓民眾不只是投票，而是在參加一場保衛民主的行動。

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