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    首頁　>　政治

    台中罷藍委3區未達標 綠營連3天路口催件

    中二、中三及中八選區罷免二階需要補件，民進黨中市議會黨團除了站路口，也希望各議員協助。（記者蘇金鳳攝）

    中二、中三及中八選區罷免二階需要補件，民進黨中市議會黨團除了站路口，也希望各議員協助。（記者蘇金鳳攝）

    2025/06/20 05:30

    中二、三、八選區二階連署未達標 黨團要求議員每人協助連署20份

    〔記者蘇金鳳、張軒哲、歐素美、黃旭磊／台中報導〕為讓原縣區的立委中二、中三，以及中八選區的第二階段罷免連署達標，民進黨議會黨團，連續三天到這三個選區站路口，昨天是烏日區的路口，黨團還請議員每人協助連署二十份，對此，早已完成中央要求責任額的市區多位議員，都表示團結一致，全力配合連署，唯有讓六個選區的罷免一起通過，才能扼止藍白兩黨於立法院集體瘋狂脫序行為。

    唯一目標 二階罷免全部通過

    此外，經罷免國民黨立委的公民團體盤點，中二缺一千份，中三缺一四五○份，中八不足一八○○份，對於部分議員未達責任額，議員解釋因自己的選區連署較為不易，但都在積極連署中，黨團總召王立任表示，「沒有所謂的責任額」，只有全力以赴，唯一目標就是達成二階罷免全部通過，黨團多日站在路口，就是要偕同罷團衝連署件數。

    議員努力催件 號召民眾連署

    市區的議員江肇國、黃守達、陳淑華、謝家宜都表示全力以赴，六個罷免區從二階開始就是聯合作戰，會再號召其他選區的民眾連署，因為只有六個選區全通過，才能扼止立法院國民黨與民眾黨集體脫序行為。

    中二選區議員曾威表示，自己是一戶一戶到府連署，目前連署份數已達三九三九份，距離責任額四○二六份已不遠；議員張家銨表示，中二選區原本就是艱困選區，她協助二階連署送件一千多件，在二階送件後，就請民眾直接到罷團總部連署；議員楊典忠表示，責任額份數是二千多份，他已經收件達標。

    也是中二選區的議員林德宇表示，他協助徵求超過一○五九份連署書支援罷團，議員張芬郁表示，協助繳送超過一○二四份，昨天還收到十四張連署書，持續「催補件」；議員李天生表示，繳送超過七八○份，努力催件協助罷團。

    中三選區的市議員周永鴻表示，目前服務處收到約五千份連署書，持續收件中；蕭隆澤也說，這幾個月都讓罷團在服務處門口騎樓擺攤收件，全力相挺；中八選區的謝志忠與蔡成圭皆表示，已經收件責任額一倍以上份數，持續積極協助罷團中。

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