黃國昌質詢播示範帶 來源備受質疑╱法官協會︰應暫緩法庭直播修法

民眾黨立委黃國昌（記者王藝菘攝）

2025/06/20 05:30

〔記者楊國文、陳政宇／台北報導〕民眾黨提案推動「法庭直播」修法惹議，中華民國法官協會昨指出，立法院日前召開此修法公聽會，卻發生高等法院女法官文家倩發言被媒體惡意剪輯、下標，並與民眾黨立委黃國昌的發言重組，加上黃國昌日前在立院公開播放所謂「京華城案偵訊音檔」，後來又聲稱只是「示範帶」，都加深「法庭影音」恐怕無法保證其來源合法、可信，再度呼籲立委暫緩毫無配套的法庭直播修法。

法官發言遭剪輯上傳 引發謾罵

法官協會昨聲明指出，立法院日前召開討論法庭直播的法案公聽會，文家倩受邀發表意見，當天包括她在內的學者專家共十五人，與立委輪流發言，並無特定人士針鋒相對的情形。

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不過，會後文家倩法官的發言影片遭網路媒體剪輯，並與黃國昌的發言影片重組，再附上聳動標題後上傳，底下即出現大量謾罵文家倩法官的留言，其中不乏人身攻擊、性別歧視、汙衊司法的言論。

此外，黃國昌近日在立法院質詢，公開播放所謂「京華城案偵訊音檔」，藉以批評檢察官的問案語氣，並聲稱這只是「示範帶」，但法務部仍質疑該音檔來源，批評此「公審」做法誤導視聽，有藉國會質詢干擾審判中個案之虞。

法官協會認為，相關新聞事件正好坐實各界對法庭直播的疑慮，並非空穴來風、抗拒改革。依現今的網路生態，將來出現的「法庭影音」，無法保證其內容完整、來源合法可信，很可能是別有用心者自行或藉由AI科技竄改、仿製，以偏頗剪輯、惡意拼湊、聳動下標撰文等手法「創作」出來的「作品」，並非將法庭活動公開透明化，遑論監督司法！

法官協會指出，法院組織法的修正草案，相關配套付之闕如，就逕付二讀，欠缺如同英、美的藐視法庭罪，無法遏止民眾惡意剪輯加工法庭直播畫面，亦欠缺如美國的妨害司法公正罪，無法處罰騷擾證人及國民法官之人，一旦此條文通過，「你我都可能是隱私、個資被侵犯的受害人」。

民進黨團︰黃藐視國會

此外，對於黃國昌在立法院質詢時播放「示範帶」引發爭議，民進黨團幹事長吳思瑤昨也批評，民眾黨團才提案嚴懲以AI方式造假，黃卻以假訊息鬥臭司法；黃過去提出「藐視國會罪」，以聖人標準要求官員，不得用虛偽不實的資訊站上質詢台，但自己就示範了什麼是虛偽不實和自我藐視國會，令人不齒。

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