全國罷區明串聯 林右昌籲投同意票

民進黨秘書長林右昌昨前進花蓮玉里鎮，參加罷免傅崐萁宣講活動，呼籲民眾大罷免三階段出來投下同意票。（記者花孟璟攝）

2025/06/20 05:30

赴花蓮拜關公 批傅崐萁不忠不義

〔記者花孟璟、游太郎、黃明堂／綜合報導〕民進黨秘書長林右昌昨天上午到花蓮玉里鎮，參拜一百五十年歷史的協天宮，並代表總統賴清德頒發「義烈垂範」匾額。他在參加「守護花蓮公民開講」玉里場時強調，協天宮主祀關聖帝君是忠義化身，但花蓮縣立委傅崐萁親中賣台、削弱國安，是為不忠不義；盼關帝爺忠義之風能吹拂花蓮，明天全國罷區大串聯，他將到花蓮站路口，呼籲花蓮及全台灣「罷免投同意」。

國民黨花縣黨部︰傅為災區奔走

國民黨花蓮縣黨部回應說，民進黨嘴上拜關公，實際把人民的痛苦當選舉資本，這才是真正的政治拜神、虛偽作秀；傅崐萁在○四○三地震後奔走中央、爭取資源，是落實忠義精神、守護鄉親的表率。

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林右昌在中選會公布大罷免投票日前密集跑花蓮、台東，繼上週末到花蓮市帝君廟參拜，昨到台東市，並直搗花蓮最南端的玉里鎮。

林右昌到玉里鎮老人館參加罷團「守護花蓮公民開講」玉里場時表示，協天宮是東台灣信仰中心，是守護花蓮人的後山保障，主祀的關聖帝君是忠義的化身，但花蓮縣選出的傅崐萁，其親中投共、毀憲亂政是為不忠，掏空台灣、削弱國安是為不義，傅崐萁很愛拜關公，卻違背了關公的忠義精神。

林右昌提到，大罷免在花蓮的傅崐萁是重中之重，祈願關帝爺忠義之風吹拂花蓮，明天廿一日早上十時，民進黨全國黨公職都會站上街頭宣講，他將在花蓮站路口呼籲花蓮民眾站出來，三階段投下「罷免同意票」。

林右昌昨天稍早也到台東市博愛路東凌宮聖帝廟參拜關聖帝君，他表示，有些人可能有疑問為何要罷免台東立委黃建賓？黃又沒做什麼，事實上，傅崐萁是不忠不義的首惡，黃建賓也學壞了，傅崐萁幹的所有壞事，黃建賓通通都有份，呼籲台東人站出來投票罷免黃建賓，為台東、為台灣除害。

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