民進黨議會黨團 告竹市府不中立、涉圖利

竹市府官方臉書日前直播反罷免活動，竹市議會民進黨團昨控告竹市府涉嫌違反公務人員行政中立法、貪污治罪條例圖利罪等。（記者廖雪茹攝）

2025/06/20 05:30

市府臉書為高虹安、鄭正鈐反罷免直播

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹市市長、立委雙罷進入第三階段，民眾黨日前舉辦造勢宣揚反罷免，力挺高虹安與鄭正鈐，竹市府官方臉書粉專直播活動被新竹市議會民進黨團痛批公器私用，昨到新竹地檢署，按鈴控告竹市府涉嫌違反公務人員行政中立法、公職人員利益衝突迴避法、選罷法及貪污治罪條例圖利罪等，要求城市行銷處長林昱志下台負責。

市府︰內部檢討調查

新竹市政府對此回應，虛心面對外界關切，尊重告發權利，已立即展開內部檢討與調查作業。

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竹市議會民進黨團與竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）總部發言人林志潔和領銜人戴振博等，昨午到新竹地檢署按鈴提告。民進黨團總召、市議員陳建名表示，竹市府的官方臉書粉絲專頁基本上算是公家部門的資源，卻拿來協助特定的政黨、特定的政治人物從事反罷免活動的宣傳，明確涉及貪污治罪條例中圖利樣態的相關罪嫌，所以到新竹地檢署告發。

陳建名說，前天他也在市議會質詢代理市長邱臣遠及臉書粉專的市府主管機關、即城市行銷處長林昱志，雖已事過多日，邱和林仍對於觸法行為與緣由，一問三不知，難怪市民罷免高虹安的聲音這麼強烈；所以「在法律的追究以及行政的處分上，我們絕對會追究到底；為了全體市民，一定要讓市府維持行政中立」。

新竹市議會民進黨團也表示，竹市府「公器私用」違法使用「官方臉書」直播，事後竟推卸責任給廠商「操作不慎」，痛斥高虹安團隊根本是「集體法盲」；更質疑如果沒有邱臣遠的授意、沒有市府小編的同意，民間廠商如何能串流官方臉書，高虹安就是「市庫通黨庫」的現行犯！

民進黨團重申，高虹安公然用市府官方資源直播反罷免活動，顯示竹市府運作已癱瘓、失能；號召市民三階罷免要投「兩個同意」，下架貪污高虹安與賣台舔共的鄭正鈐，讓竹市重回正軌。

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