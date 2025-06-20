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    林思銘︰讓罷團補件「瀆職」 中選會︰法盲

    國民黨立委林思銘（林思銘辦公室提供）

    國民黨立委林思銘（林思銘辦公室提供）

    2025/06/20 05:30

    「補提是法律所定 選務機關依法辦理並無違誤」

    〔記者李文馨、劉宛琳、黃美珠／綜合報導〕國民黨立委林思銘罷免案二階連署不足一九三八人，該案進入十天補件程序。林思銘昨質疑罷團違法灌水，中選會不應給予補提機會。對此，中選會表示，這是法盲等級錯誤神邏輯的謬論，並強調補提是法律所定，選務機關依法辦理並無違誤。

    林思銘昨開記者會指出，選罷法規定「同一罷免案之提議人不得為連署人。提議人及連署人之人數應分別計算」，清楚寫到「不得為」，質疑罷團故意將第一階段提議人，重複混入第二階段連署人名單中，灌水造假數字，且違規份數竟高達近三九○○筆，擺明灌水。

    林表示，中選會應依法行政，不能再放任罷團持續補件操作，因扣除掉不合資格的名冊數目後，一開始罷團所遞交之連署名冊數目，就未達繳件門檻兩萬三二八七份，不符合法定要件；中選會若刻意護航罷團，宣布自始無效之連署書可以補件，應是構成瀆職。

    遭林控灌水 罷團︰做賊喊捉賊

    中選會對此回應，補提是法律所定，選務機關依法辦理並無違誤。舉例來說，張克晉領銜所提台北市第一選區立委罷免案於提議階段，經查對後提議份數為二六九六份，扣除重複提議有一六三份，明顯不足提議門檻，選務機關依法當給予補提機會，這是法律明文規定。

    中選會指出，同理，南投、桃園、新北、台中、竹縣有關二階連署的補提，廿三個選務機關均依法律規定辦理。有心人士強調絕不可再給任何補提機會，否則就是廿三個選務機關瀆職，核屬法盲等級錯誤神邏輯的謬論。

    針對林思銘的指控，新竹縣竹二「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷回應說，林思銘做賊喊捉賊，不正視自己黨推動的九十五％造假連署，跑來抹黑他們灌水。連署書的審查單位是新竹縣選委會不是中選會，他們被剔除的件數最大宗是一階倡議人，他們依法補件，畢竟補件制度是立法院制定的規則。

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