國民黨宜蘭主委 發10萬零用金給抄名冊黨工

國民黨宜蘭主委林明昌（資料照）

2025/06/20 05:30

林明昌與俞凌傑、陳堅豐 求處重刑

〔記者王峻祺、游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌等十二人涉幽靈連署遭宜蘭地檢署起訴，檢方認為林明昌知情卻推諉卸責、否認犯行；俞凌傑及陳堅豐則護主心切，雖坦承抄寫犯行，但對林涉案部分極力維護。檢方還查出林明昌提供十萬元零用金，做為發給抄寫偽造資料黨工，每人一千至一千五百元不等報酬，對三人向法院請求從重量刑。

檢方起訴指出，林明昌等人於一月廿二日前某日，接獲國民黨中央下令，須於二月三日取得罷免立委陳俊宇第一階段所需的三六五三份提議人名冊，並送至中選會。林明昌等人明知難以完成，竟於一月廿二日由林明昌、俞凌傑、陳堅豐下令相關黨工，於同月廿三日、廿四日至國民黨宜蘭縣黨部會議室集合抄寫偽造黨員名冊。

請繼續往下閱讀...

檢方表示，相關人員共偽造完成四千份黨員資料，再以時薪一百元至一五○元計算，由陳堅豐自林明昌提供的十萬元零用金，支付每名抄寫黨工一千元至一千五百元報酬。

連署完成後，林明昌隨即找人掛名領銜人；二月十九日，由縣黨部退伍軍人委員會總幹事汪柏均駕車，載不知情的領銜人李惠玲等人至中選會提交名冊，其中使用偽造部分有一一○六份，其餘未使用的假資料則加以焚毀滅證。

檢︰收支領據核章 林證據確鑿

檢方認為，林明昌不僅知情偽造名冊，更指示要小心辦理送件，還親自找人掛名領銜人，並給黨部十萬元零用金支出抄寫名冊報酬，還在收支領據上核章，證據確鑿仍推諉卸責，否認涉案。

檢方指出，俞凌傑、陳堅豐雖坦承抄寫犯行，但對林明昌極力維護，未完整交代犯罪經過，且有串證、滅證之舉，以少數人的非法犯行，凌駕原選區選舉人真實意志，危害立委身分安定性，進而造成社會動盪，建請院方對三人從重量刑。

「滿城封宇」領銜人 掛名不起訴

至於「滿城封宇」罷團提議罷免領銜人李惠玲，檢方認為她不知情、僅是「掛名」而不起訴；李惠玲除感謝司法還她清白，對於是否繼續擔任二階罷免領銜人，她以人在外縣市為由不願多談。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法