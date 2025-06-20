李明哲：馬讚習「脫貧」成就 幫中共騙中國人

前總統馬英九訪中期間，大讚中共總書記習近平讓近億中國人民「脫貧」是古今中外罕見成就。台灣人權工作者李明哲批評，連中國人都不相信他們脫貧了，馬英九還幫中國政府騙中國人，非常可悲。圖為馬英九（左）日前出席海峽論壇，會前與全國政協主席王滬寧（右）會面。（圖由馬英九基金會提供）

2025/06/20 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九訪中期間，大讚中共總書記習近平讓近億中國人民「脫貧」是古今中外罕見成就。陸委會提醒，有六億中國人民月收入低於一千人民幣；台灣人權工作者李明哲更批評，連中國人都不相信他們脫貧了，馬英九還幫中國政府騙中國人，非常可悲。

「連中國人都不相信 非常可悲」

馬英九參加海峽論壇大會後，一連兩天在中國國台辦主任宋濤陪同下，參訪福建省「脫貧攻堅」示範農村下黨鄉，以及寧德時代公司、福州市三坊七巷、林則徐紀念館、林覺民故居。

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對此，陸委會發言人梁文傑表示，馬英九盛讚習近平讓一億中國人民脫貧，這個「脫貧」是習近平上台以來非常自豪的成就。但依照中共在二○二○年提出的標準，所謂「脫貧」是讓一億人的年均收入超過四千人民幣，就叫做「脫貧」。

梁進一步說，每個月收入三百多人民幣，這樣的收入不管在什麼地方都不能夠說已經脫貧，這只是一個最低的底線。按照前國務院總理李克強的說法，在中國許多地方，有六億中國人民月收入低於一千人民幣，所以中國「脫貧」還必須努力，這個不均等發展必須努力把它消弭。

曾遭中國關押五年的李明哲指出，中國的扶貧是靠地方政府去購買農家的產品，連中國很多學者都提到，中國的脫貧要非常注意「重新返回貧窮的問題」，可見這個是「臨時性救命」的政策。馬英九根本不了解中國真正狀況，就拿這個來歌功頌德習近平，這是非常不適當的。

李憶及，他在中國監獄時，曾遇到一件非常可笑的事。中國罪犯有時要交判決罰款，但如果是貧困的人，可以不用繳罰款，他當時在獄中遇到一個非常貧困的人，向地方政府申請貧戶，結果地方政府告訴這個人「我們全部脫貧了，我們沒有貧戶」。所以中國的脫貧，就是一個笑話。

李明哲批評，一個前總統對中國的真實情況完全不了解，然後幫助中共去做內宣，連中國人都不相信他們脫貧了，馬英九還要去幫中國政府騙中國人，這是非常可悲的。

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