蕭美琴：北京選擇在台代理人 不與民選領袖對話

副總統蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」專訪表示，執政黨的立場始終是維持現狀，試圖破壞現狀的是中國共產黨。（總統府提供）

2025/06/20 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴接受「挪威國家廣播公司」專訪表示，執政黨的立場始終是維持現狀，試圖破壞現狀的是中國共產黨，中國北京不與台灣的民選領袖直接對話交流，選擇了抱持中國立場的代理人或倡議者，進一步製造台灣社會的分裂，這種做法具破壞性且毫無成效。她重申，在互相尊重及平等的基礎上，我國政府始終願意展開對話。

接受挪威媒體專訪 批中製造我分裂

對於民進黨長期追求「台灣獨立」，如何緩和兩岸緊張？蕭指出，我們的根本觀點是台灣人民應享有自由和民主，任何改變現狀的行為，都必須透過民主方式得到台灣人民同意，我們始終支持維持現狀；如果區域內有任何一方試圖挑釁、破壞現狀，那就是中國共產黨，我們必須努力對抗這些擾亂現狀，以及侵犯台灣人民以和平方式決定自己未來的民主權利之行為。

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蕭美琴認為，中國北京用各種標籤來攻擊台灣的民選政府，無任何實質助益，捍衛憲法及台灣人民的民主生活方式，是正副總統的憲政職責及根本責任，呼籲北京政府應與台灣的民選領袖展開對話，不幸的是，他們不與民選領袖直接對話交流，選擇了抱持中國立場的代理人或倡議者，進一步製造台灣社會的分裂，這種做法具破壞性且毫無成效。

我方願平等對話 最終決定權在北京

蕭副總統說，只要對話是建立在互相尊重及平等的基礎上，我國政府始終願意展開對話，這是非常合理的立場，也應獲得國際社會的支持。被問到未來幾年有可能展開對話嗎？她表示，最終的決定權在北京，我們主張維持現狀，這也是許多全球利害相關者支持的狀態；北京的領導人必須體認，只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重及公平的對話，才能真正改善兩岸關係，北京拒絕我方有關對話與交流的呼籲，令人遺憾。

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