G7主席總結重視台海和平穩定 未提一中政策

七大工業國集團（G7）領袖峰會十七日落幕，會後發表「主席總結」再度強調維護台海和平穩定的重要性。（美聯社）

2025/06/20 05:30

嚴重關切中國在東海、南海破壞穩定行為

〔國際新聞中心／綜合報導〕七大工業國集團（G7）領袖峰會十七日落幕，會後發表的「主席總結」（Chair’s Summary）再度強調維護台海和平穩定的重要性，而且依循今年三月的G7外交部長會議聯合聲明，並未提及「一個中國」政策。

G7領袖峰會本月十五日至十七日在加拿大洛磯山脈小鎮卡納納斯基斯（Kananaskis）舉行，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在會後發表「主席總結」，而非按慣例發出聯合宣言。

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強調印太自由、開放、繁榮、安全重要性

在主席總結中，G7領袖強調基於法治建立自由、開放、繁榮與安全的印太地區重要性，並討論與印太地區日益成長的經濟合作，強調和中國建立建設性且穩定關係的重要性，同時呼籲中國避免市場扭曲與有害的產能過剩，並積極應對全球挑戰、促進國際和平與安全。

G7領袖也表達對中國在東海與南海破壞穩定行為的嚴重關切，並重申維持台海和平穩定的重要性。

今年三月，G7外長會議後發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何片面透過武力或脅迫改變現狀的企圖，當時並未提及「一個中國」政策，有別於先前的聲明。去年十一月的G7外長聯合聲明提到對台政策時，曾表示「G7會員國對台灣的基本立場沒有改變，包括已表明的一個中國政策」。

此外，G7領袖認知到烏克蘭、中東與印太危機熱點地區之間的關聯性，重申對中東和平與穩定的承諾，包括加薩走廊人道援助暢通、釋放所有以色列人質，以及立即且永久停火的重要性，強調需要透過談判解決以色列和巴勒斯坦的衝突，實現持久和平。G7領袖確認以色列有權自衛，並明確指出伊朗絕不可擁有核武。

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