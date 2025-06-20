新聞分析》賴總統座標台灣

賴清德總統指示國防部與國安團隊強化對中國解放軍在第一、第二島鏈的監控，不僅事涉區域安全，更在標示台灣在以伊戰事所引發中東情勢上，與美日等國際同盟協同的座標。（總統府提供）

2025/06/20 05:30

記者鄒景雯／特稿

賴清德總統昨天在例行軍事會談中指示國防部與國安團隊強化對中國解放軍在第一、第二島鏈的監控，不僅事涉區域安全，無法置身事外，很重要的意義更在標示台灣在以伊戰事所引發中東情勢上，與美日等國際同盟協同的座標。

以伊爆發衝突以來，中共總書記習近平已經在中亞五國會議上表達憂慮，日前中方並在伊朗擁有核武計畫的制裁行動中表示反對立場，根據來自國際的訊息指出，德黑蘭曾經起意向老共調度東風系列導彈，北京不敢冒直接衝撞老美的大不韙，不過仍然私下協助伊朗向北韓索討了火星七號等中長程彈道飛彈，立場不言自明。

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尤其引起注意的是，正當美軍集中力量前往中東部署之際，解放軍的兩支航空母艦船團，在此空窗期不但沒有回去，甚至連續幾天都在第一、第二島鏈間加強演訓，此舉當然帶動一連串反應，包括鄰近的日本接連以公開揭露共軍動態訊息的方式表示態度，美國則是訓令印太司令部提升警戒。

共軍所為何來？盟邦研判中國明顯是利用中東情勢，在印太出手，以協助伊朗減壓。

賴總統指示國防部與國安團隊密切注意解放軍所升高的風險，既是在警告北京的不負責任，同時也在關鍵時刻不落人後，凸顯台灣在第一島鏈的樞紐功能，強化與盟邦的合作，並確保台灣的安全。

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