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    首頁　>　政治

    控鄭正鈐收中共資金 林志潔赴北檢告發

    新竹「雙罷」發言人林志潔（中）、領銜人戴振博（右）與律師陳又新（左），昨赴台北地檢署（圖為北檢）及高檢署，告發國民黨立委鄭正鈐涉犯貪污治罪條例、國安法、政治獻金法及刑法公益侵占等罪嫌。（記者王定傳攝）

    新竹「雙罷」發言人林志潔（中）、領銜人戴振博（右）與律師陳又新（左），昨赴台北地檢署（圖為北檢）及高檢署，告發國民黨立委鄭正鈐涉犯貪污治罪條例、國安法、政治獻金法及刑法公益侵占等罪嫌。（記者王定傳攝）

    2025/06/19 05:30

    〔記者王定傳、劉宛琳／台北報導〕新竹「雙罷」接獲自稱國民黨立委鄭正鈐助理的檢舉，指控鄭涉嫌收受中共資金並洩密給國台辦，還要求廠商代為支付助理薪資，另浮報助理薪資藉此侵占政治獻金；「雙罷」發言人林志潔、領銜人戴振博與律師陳又新昨赴台北地檢署及高檢署，告發鄭涉貪污治罪條例、國安法、政治獻金法及刑法公益侵占等罪嫌，並呼籲民眾下架鄭正鈐。

    鄭正鈐前天否認從政期間接受中國任何資助，也未交付任何影響國安的機密資料予國台辦，罷免行動顯然只剩抹黑、抹紅，將針對不實的指控進行法律追訴。

    鄭正鈐喊冤 稱只有給國台辦墨寶

    媒體昨再問鄭正鈐是否有拿資料給國台辦？鄭表示子虛烏有，「他們之前可能會要一些墨寶，我們傳墨寶給他，就是一些祝福活動，這是有的」。

    林志潔的告發狀指出，依鄭的助理即「吹哨者」檢舉，鄭擔任民代期間，長期接受中共資金，再指示助理透過微信回覆國台辦訊息，將我國政府檔案傳遞給國台辦而涉國安法；另外，有廠商透過鄭「喬事」或請託取得標案，不論有無成功，鄭都會要求對方付助理薪資，涉收不正利益。

    告發狀還指，鄭涉低薪高報侵占助理費，甚至未依法為助理投保勞健保，濫用立院公務車以節省油費及過路費；另長期要求隨扈員警駕車從事競選及反罷免活動。

    林志潔批評，鄭正鈐的回應就是「不回應、不負責、不誠實」，這名「吹哨者」看到後十分生氣，認為鄭避重就輕、不悔改。

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