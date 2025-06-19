轟傅崐萁災後赴中 綠委籲花蓮人投下罷免同意票

民進黨立委陳培瑜（左）、花蓮縣無黨籍議員楊華美（右）昨控訴國民黨立委傅崐萁將「○四○三」災後重建議題政治化，明顯是為了挽救罷免形象，並非真心為災民著想。（記者羅沛德攝）

2025/06/19 05:30

〔記者林哲遠、王錦義／綜合報導〕花蓮「○四○三」震後，災民重建家園之路仍舉步維艱，民進黨立委陳培瑜、花蓮縣無黨籍議員楊華美昨召開記者會痛批，花蓮縣國民黨立委傅崐萁震後第一時間譴責中央，自己卻放生花蓮人、跑去中國見政協主席王滬寧，災後重建，傅更拖到要被罷免了才協助花蓮地方，呼籲花蓮人投下罷免同意票。

議員：災民不是側翼

陳培瑜指出，去年花蓮大地震後，傅崐萁第一時間譴責中央，卻放生花蓮人，率領多位國民黨立委前往中國與政協主席王滬寧會面。她強調，花蓮最大災難就是傅崐萁，呼籲花蓮人站出來投下罷免同意票，告訴傅與其「傅隨組織」，親共、舔共、賣台沒有市場，台灣人一點都不歡迎。

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楊華美提及，災民絕對不是側翼，「○四○三」地震迄今有很多災民仍無法回家，他們只想表達心聲，卻被花蓮縣府、花蓮縣議會國民黨團指為政治操作、綠營側翼。

「我在今年一月於花蓮議會召開專案會議，釐清災民需求、協調重建資源！」楊華美直言，傅崐萁拖到被罷免連署後才說要幫忙，身為花蓮唯一的立委，難道不能早點協助？

民進黨公職昨協助罷團在花蓮市復興市場發送文宣，文宣正面使用傅崐萁與王滬寧握手眉開眼笑的開心模樣，內文控訴：「花蓮人受苦受難，傅崐萁赴中吃香喝辣，拋棄花蓮鄉親赴中請命。」

花蓮縣議員張美慧說，地震後花蓮人受苦受難，傅崐萁整天忙著政治鬥爭，到底跟中國談了什麼？花蓮縣議員胡仁順表示，這幾天只是有災民出面訴說這一年的沉重心境，竟然遭到傅陣營聯合縣府、國民黨無情的打壓；傅陣營三月在植樹節公開活動中，也把有意見的「葉霸」老師拉出去。

國民黨花蓮縣議會黨團發言人吳建志怒批，民進黨利用罷免挑起對立，無視災民重建家園的殷殷期盼，呼籲民進黨懸崖勒馬，立即停止無謂鬥爭，回歸施政正軌。

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