挺公民 民進黨推罷免文宣三箭

民進黨秘書長林右昌（中）昨公布「罷免文宣三箭」，全國罷區的民進黨公職廿一日上午大串聯、同步宣傳「罷免投同意」。（記者王藝菘攝）

2025/06/19 05:30

〔記者陳政宇、謝君臨／台北報導〕大罷免第三階段在即，中選會明天將審定首波罷免案。民進黨秘書長林右昌昨公布「罷免文宣三箭」，包括影片、網站、文宣，有兩百面看板將陸續上架，全國罷區的民進黨公職於廿一日上午展開大串聯、同步宣傳「罷免投同意」。

兩百面看板將陸續上架

林右昌昨召開「與公民同行，罷免文宣三箭」記者會說明，民進黨採取密接支援行動挺公民，上週所有黨公職的客廳會、街講行動已啟動；罷團借不到的看板，從上週開始由所有黨公職提供，下週會有超過兩百面看板陸續上架。

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「擒賊先擒王！」林右昌說，花蓮的專案日前已經啟動，預計廿日中選會將宣告進入投票階段的罷區，因此廿一日上午十時，全國罷區的民進黨所有黨公職將會大串聯，同步宣傳「罷免投同意 人民站出來」行動。

所謂「罷免文宣三箭」，包括影片、文宣、宣傳網站。林右昌表示，影片回顧國民黨與民眾黨立委，過去一年多以來如何紊亂國會運作、傷害國家，以及阻擋國安相關法案超過四百次；其次，網站揭露不適任立委的斑斑劣跡，並於第一時間澄清中國認知戰等謠言，也會提供民進黨及罷團的所有活動資訊。

文宣方面，林右昌介紹，一是「罷免投同意，反共更有力」，列舉不忠於國家、毀憲亂政等罷免原因；二是「罷免投同意，對傅隨組織說不」，如果大罷免沒有成功的話，親中法案將會成為國安破口。

此外，據轉述，兼任民進黨中常委的立委陳亭妃在中執會上建議，黨部可提供一個窗口，整合罷免團體或地方相關活動，方便黨公職前往支援，例如她已組成鐵馬隊，能夠配合各罷區的需求規劃。

民進黨立委邱議瑩昨應罷團領銜人曹興誠之邀，偕同高雄市立委李昆澤、黃捷、李柏毅及議員鄭光峰、鄭孟洳共同舉行記者會，宣布成立「支援大罷免高雄總聯絡處」，盼將五年前成功罷免前高雄市長韓國瑜的經驗傳承給全台灣，也將支援各地罷團行動，第一站鎖定花蓮。

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