5罷團全力衝刺補件 有信心過關

中三選區罷團「中三拒瓔」表示，原本預估需補件四千份，雖然中選會公告的份數較少，但之前罷團預估距離安全門檻仍少二五○○份，目前還差一四五○份，將繼續衝刺，希望能挺進三階。（記者張軒哲攝）

2025/06/19 05:30

〔記者張軒哲、歐素美、黃旭磊、黃美珠、翁聿煌／綜合報導〕中選會昨公布五件國民黨立委罷免案須補件，包括中二顏寬恒、中三楊瓊瓔、中八江啟臣、竹縣二林思銘、新北十一羅明才，五罷團聞訊表示，將在法定收文後全力衝刺，收集連署書，有信心過關。

中三拒瓔：還差一四五○份

中三選區罷團「中三拒瓔」說，原本預估需補件四千份，雖然中選會公告的份數較少，但之前罷團預估距離安全門檻仍少二五○○份，目前還差一四五○份，將繼續衝刺，希望能挺進三階。

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中八選區罷團「一罷擊臣」發言人廖芝晏指出，中選會公布需補件二四六五份，與罷團當初預估的差不多，但補件要準備三千份，罷團目前僅有一二○○份，將利用最後機會催出連署。

「中二解顏」發言人林宣宏說，補件量低於預估讓大家都感到很振奮，希望透過這幾天民進黨台中市議會黨團站街頭相挺的活動，催出民進黨的基本群眾，並盼民進黨黨代表協助，若每位黨代表的樁腳黨員都能連署，應該就可以過關。

新竹縣第二選區罷免藍委林思銘的「撕除惡銘」罷團領銜人謝婷婷表示，二階送件後仍持續收取連署書，已新收到一千多份，預估再力拚九九五份就能過關，有信心完成補件。

新北市第十一選區罷免藍委羅明才的罷團「拔羅波」發言人kiki說，大新店選區長期來藍大於綠，推動罷免一路走來十分艱辛，罷團會把握最後機會加倍努力，位於北新路二段的罷免總部仍持續收件，到府收件電話也保持開機，一定爭取比要補件的五六四份更多，有信心進入第三階段。

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