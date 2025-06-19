「反對錯偽抄假」 朱立倫：不允許司法只辦藍不辦綠

國民黨主席朱立倫昨日主持中常會時發表談話指出，根據目前為止所掌握的資訊，錯、偽、抄、假的連署案件並非只有幾千件，而是多達一、兩萬件，他呼籲司法單位要用辦罷綠連署的相同標準，查辦到底，否則就是司法打手、司法鷹犬。（記者張嘉明攝）

2025/06/19 05:30

籲相同標準查辦 勿淪司法鷹犬

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫昨日主持中常會時發表談話指出，中選會明天即將完成大罷免第二階段連署審查，根據目前為止所掌握的資訊，錯、偽、抄、假的連署案件並非只有幾千件，而是多達一、兩萬件，他呼籲司法單位要用辦罷綠連署的相同標準，查辦到底，否則就是司法打手、司法鷹犬。

朱立倫表示，最近黨內同志遭到司法偵辦，國民黨從頭到尾對於錯、偽、抄、假連署都是堅定反對，並支持司法調查，但也不允許司法只辦藍不辦綠，小案大辦，變成「司法鷹犬」、「司法打手」。

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他說，到現在為止，全台第一階段的罷綠連署都被偵辦、約談、收押，有超過兩百人次被約談，二十人次被羈押，各地方黨部被搜索；明天中選會即將完成第二階段連署審查，據目前為止所掌握的資訊，錯、偽、抄、假的連署案件並非只有幾千件，而是一、兩萬件。

朱還說，司法單位既然要嚴辦偽造文書，就請以同樣的標準、最嚴格的態度，小案大辦、無限上綱來辦所有的案件，因為所有民眾的眼睛都在看。

在中常會後，國民黨文傳會主委林寬裕面對媒體詢問，朱立倫所謂的一、兩萬件錯、偽、抄、假案，是指罷免藍營立委的連署案？他說「應該是」，並提醒記者參酌這兩天的媒體報導。

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