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    「雙吳」罷免提議書偽造案》批朱立倫不認錯 吳思瑤：國民黨迫害司法

    民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，國民黨集體式連署造假就是明確的違法行為，但國民黨身為國會第一大黨，卻沒有人願意道歉。（資料照）

    民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，國民黨集體式連署造假就是明確的違法行為，但國民黨身為國會第一大黨，卻沒有人願意道歉。（資料照）

    2025/06/19 05:30

    籲國民黨對社會道歉

    〔記者陳政宇／台北報導〕北院審理「雙吳」罷免提議書涉偽造案，裁定國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人續押禁見，國民黨主席朱立倫卻批評司法辦藍不辦綠。對此，民進黨立委強調，起訴書已寫得很清楚，主謀還在甩鍋是司法迫害，國民黨應對社會道歉，若不肯承擔錯誤並推給第一線黨工，只會更加難堪。

    台北地檢署調查，黃呂錦茹等人被控今年二月間指示志工偽造民進黨立委吳沛憶、吳思瑤罷免案的提議人名冊，北檢十六日依個資法、偽造文書等罪起訴黃呂、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、吳思瑤罷免案召集人賴苡任、第四區黨部執行長陳奎勳。

    民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，從起訴內容可清楚看到，涉案人坦承犯行、鐵證如山，國民黨集體式連署造假就是明確的違法行為，但國民黨身為國會第一大黨，卻沒有人願意道歉。

    吳思瑤說，國民黨明知自己人涉案，黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及國民黨立委還衝北檢，並多次在立法院利用質詢為難檢調人員，國民黨應該要為這種鬥臭司法、迫害司法的作為道歉。

    勿卸責第一線黨工

    吳思瑤強調，到目前為止還等不到國民黨的道歉，至於黃呂錦茹採取無罪辯護，司法會做出適切合宜的判準，但若黃呂想要繼續訴諸悲情及司法迫害，相信得不到台灣人的信任與接受。

    民進黨立委賴瑞隆亦指出，為反制民團的罷免行動就急著抄名冊，連黨部主委都涉入其中，已是非常嚴重的組織性及偽造文書行為，國民黨當然要負起責任，拿出道德勇氣向全民道歉，如果朱立倫不肯承擔責任、甚至推給一線黨工，人民只會對國民黨更加失望；若司法追查後證實是系統性犯罪，會更加難堪，不如現在就向國人說清楚、講明白。

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