未達二階門檻 罷免5藍委須補件

中選會昨天說，新北市立委羅明才、台中市立委顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、新竹縣立委林思銘五人罷免連署人數不足二階門檻，昨已函請五案領銜人在文到次日起十天內補提。圖為台中三罷團全力衝刺，收集連署書。（資料照）

2025/06/19 05:30

藍營質疑替罷團爭取補件時間

中選會：依法依規處理未拖延

〔記者李文馨、施曉光／台北報導〕中選會明天將召開委員會議審定首波立委罷免案，國民黨指中選會未於查對期限內公布補件，質疑是替罷團爭取時間。中選會昨天說，新北市立委羅明才、台中市立委顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、新竹縣立委林思銘五人罷免連署人數不足二階門檻，昨已函請五案領銜人在文到次日起十天內補提，並未拖延程序。

台中三人須補逾兩千件

根據中選會資料，新北十一選區羅明才案不足五六四人；中二選區顏寬恒案不足二二六七人；中三選區楊瓊瓔案不足三四六四人；中八選區江啟臣案不足二四六五人；竹縣二選區林思銘案不足一九三八人。

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國民黨發言人鄧凱勛質疑，中選會遲遲未公告罷免藍委是否成案、或是否需要補件，就是因為知道某些罷團可能連署不足，還在幫忙罷團爭取連署時間，已經變成罷團的附隨組織。

中選會表示，區域立委罷免案二階連署人名冊查對結果，若依法依規有事先徵詢中選會委員過半同意，會先就未過門檻者通知各該罷免案領銜人補提，並於廿日委員會議辦理追認，或是廿日當天審定後，通知未過二階門檻案件領銜人補提。

對於補件狀況，中選會指出，新北市、台中市、新竹縣的地方選委會於十三日將各該區域立委罷免案二階連署查對結果函報中選會，三縣市共計有五件區域立委罷免案連署人名冊查對結果不足法定連署的二階門檻。

中選會說，為因應時效並依法循例辦理，五件補提作業前於十六日、十七日兩天即先以書面分別徵詢中選會委員，經全體委員二分之一以上書面同意後，授權中選會主委予以核定，並於昨天函請五件立委罷免案領銜人於文到次日起十日內，向地方選委會補提連署人名冊，並依法依規辦理後續委員會議的追認程序，並無任何稽延，且均予以速處，與先前南投縣、桃園市補提作業程序一樣。

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