美陸戰隊：美中對抗 交戰區不限第一島鏈

美軍陸戰隊後勤副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）等軍方官員，十七日在國會聽證會上示警，儘管印太仍是重點戰區，但中國的武器交戰區將不限於「第一島鏈」，而會擴及包括美國本土在內的其他地理區。圖為美利堅號兩棲突擊艦（USS America LHA-6）上的美國海軍陸戰隊F-35B戰機。（取自USS America (LHA 6) 臉書）

2025/06/19 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美軍陸戰隊後勤副司令斯卡倫卡（Stephen Sklenka）等軍方官員，十七日在國會聽證會上示警，儘管印太仍是重點戰區，但中國的武器交戰區將不限於「第一島鏈」，而會擴及包括美國本土在內的其他地理區，且第一擊將鎖定基礎設施。

北京第一擊鎖定基建

美國聯邦參議院撥款委員會「軍事設施、退伍軍人事務及相關機構小組」舉行預算聽證會。斯卡倫卡指出，對手不會將活動侷限於單一區域，將在美國本土等各地與美國對抗，「我們都應該預期，在與中國發生的任何衝突中，第一擊都會瞄準我們的基礎設施，而不是我們的步兵或航空部隊」，攻擊形式包括網路攻擊、無人機系統入侵、傳統電子攻擊，以及透過當地人或外國人進行的顛覆或破壞行動等。

請繼續往下閱讀...

他指出，中國與其他惡意行為者，已在全球對陸戰隊網路系統發動攻擊，「每天都處於遭到圍攻的狀態」。光是五月最後一週，陸戰隊就確認數百起試圖入侵資訊網路的惡意行為。

美國智庫「蘭德公司」政治學者郭泓均（Raymond Kuo）向中央社表示，在反制中國第一擊方面，台灣可借鏡烏克蘭的作法。他說，烏克蘭二○二二年面臨大批俄軍在邊境集結，準備入侵，但未採取先發制人攻擊，可能是明智的決定。先發制人在國際法上或許合理，但烏克蘭當時若這麼做，就會喪失主張自己是防禦性作戰的部分正當性。

郭泓均指出，相較於烏克蘭，台灣還掌握若干優勢：若中國從海上發動兩棲入侵，動員和部署大規模部隊需要時間，穿越台灣海峽過程中也容易遭到攻擊，因此台灣若不率先開火，讓中國先動手，其實不會犧牲太多嚇阻力，反而可以保全在長期衝突中所需的國際正當性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法