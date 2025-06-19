美公開我空軍觀摩演習照片 學者：凸顯台美軍事合作顯著提升

美軍經營的軍聞網站DVIDS發出照片，提到台灣派出軍方高層參與高階觀察員計畫，觀摩正在舉行的「紅旗阿拉斯加25-2」（Red Flag Alaska 25-2）軍事演習。（DVIDS提供）

2025/06/19 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕台灣空軍高層受邀觀摩的美國空軍「紅旗阿拉斯加25-2」聯合軍演，美軍大方公開照片並發布新聞稿，引發各界關注。國防院國家安全研究所研究員沈明室昨受訪指出，台灣本來就有參與類似的假想敵空軍演習，此次美方主動對外釋出訊息，重點在於凸顯台美軍事合作的重要性，且與過去相比已「顯著提升」。

沈明室說，空軍過去就有參加紅旗演習，這次美方新聞稿提到「高階」官員但未具名，若是司令級的將軍，尤其是空軍司令或副司令等高層參與，就會更具意義。記者昨向空軍確認與會者軍階，至截稿前尚無回應。

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沈明室指出，此訊息由美國公開，更加凸顯或強調現在台美軍事合作的重要性，且較以前相比已經「顯著提升」。他說，紅旗演習的核心是「假想敵」空戰訓練，是空軍作戰訓練中非常重要的一環，不僅可藉由多國參與提升聯合作戰的熟悉度與共識，更能促進各國空軍之間的戰術與技術交流。

適逢我國宣布擴大對阿拉斯加天然氣能源投資，獲邀觀察演習地點是否為巧合？沈明室分析，這是美國戰略考量，因為阿拉斯加是美國本土最靠近東亞的地區，除各國飛機航程方便外，不論是北極圈或者該州南方的第二島鏈海域，未來倘爆發海上或陸地衝突，都能讓協同訓練的各國空軍汲取相關類似經驗、熟悉地形，對各國來講都有助益。

沈明室強調，過去我方參與的演訓多位於美國本土的紅旗專門訓練基地，此次能到阿拉斯加，亦顯示美國已將台灣視為「準同盟國」，或者在區域內一旦爆發衝突，有必要聯合作戰的國家。

會見美議員 顧立雄：台是可信賴夥伴

另外，美國聯邦眾議院「國會台灣連線（CTC）」近日訪台，國防部長顧立雄十七日會見CTC共同主席貝拉議員及訪團一行。顧立雄強調，台灣為印太地區可信賴的夥伴，致力強化自我防衛力量，並深化與美方的交流與合作，相信在貝拉及跨黨派友台議員的推動下，台美安全夥伴關係將更加穩固。

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