美聯合多國演習 邀我任觀察員

2025/06/19 05:30

「紅旗阿拉斯加25-2」公開台灣空軍高層與各國軍官合照

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國印太司令部十七日發佈新聞稿，指出美國太平洋空軍和日本航空自衛隊、南韓空軍部隊，在阿拉斯加舉行代號「紅旗阿拉斯加25-2」（Red Flag Alaska 25-2）聯合演習，並公開獲邀觀摩的多個國家空軍高層，在美軍戰機前合影的照片。軍事新聞網站「國防視覺資訊發布服務單位」則提到，合影照片中包括來自台灣的空軍高層官員。

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美日韓聯合演習 提升協同作戰能力

印太司令部新聞稿指出，美國和日韓等盟國動員約一五○○人、七十多架軍機，六月十二日至廿七日在阿拉斯加空域舉行「紅旗阿拉斯加25-2」聯合演習，進行跨軍種、多平台協同作戰演練，目的是強化多邊部隊的協同作戰能力。

紅旗阿拉斯加25-2演習由美國太平洋空軍主導，為美軍與盟國部隊提供逼真的戰鬥訓練，強化作戰技巧，提升協同作戰能力，以支持「自由開放的印太地區」戰略。此次行動進一步強化多國聯合作戰整合，參與部隊將在受限與敵對環境中進行訓練，任務類型包括防空攔截、動態打擊與近距離空中支援等，符合美國太平洋空軍打造可信賴、具備投射戰力與區域嚇阻能力部隊的戰略目標。

中央社報導，美軍軍事新聞網站「國防視覺資訊發布服務單位」（DVIDS）十六日發佈照片，提到台灣軍方代表受邀觀摩這次軍演，「來自孟加拉、日本、馬來西亞、蒙古、菲律賓、斯里蘭卡、台灣、加拿大、英國與泰國的空軍高階領袖，二○二五年六月十三日聚集在愛爾門道夫與李查遜聯合基地的飛機跑道上，參與高階觀察員計畫，觀摩正在進行的紅旗阿拉斯加25-2聯合軍演」。

公開的照片並描述，紅旗阿拉斯加軍演是一個促進國際交流的平台，長期以來致力於邀請盟國與合作夥伴參與，讓所有參與者都能夠交換戰術、技術與作戰程序，進一步提升彼此協同作戰的能力。

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