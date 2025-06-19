《新竹》新竹大車站、輕軌紅線 議員批沒進展

新竹大車站與輕軌紅線計畫遭高虹安市府擱置空轉，市議會民進黨團批高市府施政無能，犧牲市民權益。（記者洪美秀攝）

2025/06/19 05:30

被指浪費前任爭取資源 市府︰皆按期程辦理 絕無延宕

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會民進黨團昨天針對攸關竹市長遠發展的重大交通建設大車站計畫與輕軌紅線計畫被擱置及持續空轉情形，批市府喊停容易、規劃卻毫無進展，不僅浪費前任爭取的中央資源，更讓市民喪失對未來交通改善的期待。

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市府︰6月底前提送輕軌補助計畫

市府澄清，相關計畫皆按期程辦理，絕無延宕。有關大車站，已召開相關公聽會，包括學者及民意都提出鐵路立體化可行性，市府將先行啟動鐵路立體化規劃研究。另大新竹輕軌也預計六月底前提送補助申請計畫，期爭取中央補助相關可行性評估研究經費，市府會持續努力，盼突破難關，完成整合。

劉崇顯︰高虹安用立體化擱置大車站

議員劉崇顯說，新竹大車站計畫與大新竹輕軌在高虹安上任與新竹縣長楊文科連任後，兩項計畫都被兩人的怠惰擺爛拖延。其中新竹大車站，高虹安用「民眾反對」與「鐵路立體化更好」等理由擱置大車站，但鐵路立體化在過往規劃已預見經費過高、徵用私有地過多、交通黑暗期過長等困境，幾乎不存在任何的可行性，去年市府送審鐵路立體化評估經費時遭刪除，代表市府不應該再用立體化做擱置大車站計畫藉口。

而大新竹輕軌，前市府早在二○二○年就完成新竹市輕軌紅線的路網規劃並送審到交通部，當時縣府卻意興闌珊未提具體規劃，到二○二四年原本竹市要主政整合紅藍線路網，才發現藍線規劃內容跟紅線無法整合，才拜會交通部尋求解方。

但交通部同意縣市路網從二○二一年前市府提出的大新竹路網，重做輕軌的整體可行性研究評估，代表高虹安上任兩年半至今都沒有任何具體進展。

曾資程︰高上任後 兩案幾乎停擺

議員曾資程指出，新竹大車站計畫與輕軌紅線計畫均在林智堅任內獲中央核定與補助，前者補助高達一○五億元，後者獲一億元的前期可行性規劃經費，結果高虹安上任後，兩案幾乎全面停擺，只有拖延與推諉。如今高虹安市府又要進行大新竹輕軌計畫可行性研究，等於又退回原點，嚴重影響城市長期發展。

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