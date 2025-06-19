花縣府發防災包酸「黑熊」 民進黨批不恰當

花蓮縣府編列預算採購13萬組防災包，今天起即將陸續發放。（記者王錦義攝）

2025/06/19 05:30

議員不滿臉書發文認同花蓮免1380 暗諷黑熊學院 縣府指小編創意

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府即將發放家戶防災避難救護包，臉書開箱防災包加上內含的三角巾、滅菌紗布塊，預算價格每個約五百元，縣府臉書還特別標註「花蓮鄉親○元、認同花蓮免一三八○」，遭民眾質疑暗酸民間防災組織黑熊學院。民進黨議員批評不恰當，質疑縣府刻意選在罷免投票日前夕才要發放，還強調要認同花蓮的，是不是為了反罷免而做的政治操弄。

請繼續往下閱讀...

質疑選在罷免投票日前夕發放

縣府行政暨研考處回應指出，這是小編搭上這幾天新聞和網路在討論的時事議題，一三八○避難包關鍵字，即席發揮的社群媒體文稿創意，各種觀點的留言超過二百多則，似乎也產生一定的話題性。主要是積極讓鄉親知道縣府即將發送一戶一避難包加救護包，並非為了比較，所以只用「一三八○」關鍵字，並未點名特定團體。今天上午將舉行「花蓮縣政府緊急避難包及救護包發放記者會」說明相關發送作業。

防災意識逐漸受到重視，民間防災組織「黑熊學院」推出一款名為「防災必BEAR盒 LIGHT版」的避難用品組合，定價一三八○元。不過，長年在網路發表時事看法批評綠營的醫師蘇一峰質疑內容陽春，「裝備非常節儉，價格尊爵不凡，一三八○元賣給愛台灣的人」，許多藍白支持者也同步跟上大酸。黑熊學院發文反擊，直言『對於搞不清楚狀況、為黑而黑的人，只想說「就算你說一加一等於五，你也是對的」』。

要求別藉機宣揚反罷 做政治操弄

縣議員張美慧說，縣府在官方臉書，發文暗諷民間團體自行銷售的救難包，拿官跟民來比較，更是「張飛打岳飛」；反問，難道不認同縣府就領不到？或者外縣市民眾只要簽下認同書就可以領到嗎?經費當初在議會也經過許多討論，有議員有不同意見，最後仍以保護民眾安全為前提，通過預算讓縣府買十三萬組防災包，是不是因為中選會將公告罷免投票日刻意操作，讓村里長發放時藉機宣揚反罷免，縣府不應把保護縣民安全拿來做政治操作。

無黨籍縣議員楊華美也說，縣府以六千五百萬公帑預算製作防災包，前面已經一連串分裝流程不完備，竟然又用不正經的方式公布資訊。防災包是天災、意外時緊急用途，民眾都不希望用上它，防災包的準備、使用應該是很嚴肅的一件事。傅崐萁委員面對罷免情勢很急，很多作為讓人跌破眼鏡，呼籲縣府不要跟著瘋狂，拿嚴肅的事情來開玩笑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法