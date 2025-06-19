中市數位局長 畢典嗨唱中國抖音歌惹議

台中市數位局長林谷隆（左）上週出席亞洲大學畢典，大唱中國抖音歌曲大展鴻圖引發批評。 （取自亞大YouTube）

2025/06/19 05:30

林谷隆︰希望大家「大展鴻圖」

〔記者陳建志、蘇孟娟／台中報導〕亞洲大學上週六舉行畢業典禮，台中市政府數位發展局長林谷隆應邀致詞時，竟自嗨唱起中國洗腦神曲「大展鴻圖」，引發爭議。民進黨議員陳俞融、陳淑華和陳雅惠均指出，林身為市府一級主管，莊重的場合選擇以娛樂包裝統戰的歌曲致詞，譁眾取寵且不當；林谷隆則表示，當天以流行的短影音歌詞獻上祝福，希望大家都能大展鴻圖。

議員︰不應成為統戰文化推手

亞洲大學資訊電機學院上週六畢業典禮，林谷隆到場致詞，卻唱起中國洗腦RAP抖音歌「大展鴻圖」，「別墅裡面唱Ｋ，水池裡面銀龍魚，…直接送我四個字『大展鴻圖』」。

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有民眾將這段影音放上網路，引發網友正反不同看法。有網友留言批評「只有我覺得丟臉嗎？」「畢業典禮格調都弄低了」、「尷尬癌發作」；不過也有當天在場學生表示，「有幾個人的畢業典禮能這樣，謝謝你」。

陳俞融說，中國透過短影音平台進行文化滲透與輿論操控早非新聞，做為台中市「數位發展」的首長，更應具備辨識網路文化背後政治意涵的能力，卻反帶頭跟風、唱和抖音文化，令人遺憾；她呼籲台中市長盧秀燕應正視此事，數位局不該成為統戰文化的推手，尤其網路上都提到林曾在具有「紅媒」色彩的中評社擔任記者。

陳淑華則質疑，林谷隆以中國歌「大展鴻圖」勉學生，是否刻意向對岸釋放某種訊息。民眾黨市議員江和樹則稱讚，用年輕人熟悉的流行語來傳達祝福，更能貼近現場氛圍。

林谷隆則發聲明表示，當天畢典受邀出席，以時下年輕人流行的短影音歌詞獻上畢業祝福，祝福大學生都能大展鴻圖，未來可期。

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