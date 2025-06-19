黃國昌質詢播「示範帶」遭疑合成 王義川告發偽造文書

王義川告發黃國昌涉嫌偽造文書，要求法務部依法偵辦。（記者王藝菘攝）

2025/06/19 05:30

黃反批民進黨雙標

〔記者鄭景議／台北報導〕民眾黨立委黃國昌日前在立法院質詢時，播出一段據稱為檢察官問案實錄的「法務部示範帶」，不料該影片來源不明，遭外界質疑可能透過AI技術合成偽音。民進黨立委王義川昨在立法院司法及法制委員會質詢時，當場告發黃國昌涉嫌偽造文書，要求法務部依法偵辦。黃國昌對此諷刺說，被控偽造文書是「台灣法學界第一大發現」，並怒嗆民進黨早在二○一二年，就曾公開播出應訊光碟，就是「權力一到手，標準全都變」的「雙標黨」。

王義川昨質詢時質疑，立委在國會殿堂公開播放來歷不明的影片，不僅恐影響司法公信，更令人懷疑其背後動機。他並追問：「若有人曾讀過筆錄，再找人模仿聲音重演，這樣算不算偽造？」

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鄭銘謙︰偵訊影音禁挪用

法務部長鄭銘謙答詢時強調，根據「刑事訴訟法」第三十三條，偵訊及庭審的錄音錄影僅能做為訴訟防禦用途，嚴禁挪作他用，若未經授權任意使用，可能觸犯「個人資料保護法」；律師若涉及洩漏，也將違反律師倫理規範。對於黃國昌播放影片一事，法務部明言「不予贊同」，並認為此舉恐對社會造成誤導。

王義川最後痛批，若有人閱覽筆錄內容，進而使用AI技術模擬聲音並公開播放，不僅混淆視聽，更有變造公文書之嫌，已構成偽造文書罪。他當場向法務部告發黃國昌，並要求轉交檢察機關依法偵辦。

黃國昌對此指出，早在二○一二年，民進黨立委為追查「惡檢」，對涉及該黨政治人物的貪瀆案件，不僅播放偵訊錄音檔，還當場播出應訊光碟。他質疑「當年怎麼沒人說違法？羅秉成還開記者會力挺，說『為什麼不能公開光碟？』現在怎麼變了臉？」

黃國昌並嗆聲「歡迎檢察官立刻啟動偵辦，我已經準備好拜讀起訴書，或者不起訴處分書。」自己播放的只是「示範帶」，根本無涉偽造文書，「若這都叫偽造，那民進黨當年又是什麼行為？」

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