涉詐助理費232萬 國民黨金門議員許玉昭起訴

許玉昭（取自金門縣議會網站）

2025/06/19 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕金門地檢署偵辦國民黨籍金門縣議員許玉昭涉嫌虛報公費助理、詐領助理補助費二三二萬九千餘元，將不法款項用來買酒、茶葉甚至放款；檢方昨天偵查終結，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實、洗錢防制法等罪嫌，將許玉昭及前助理陳女提起公訴，金門地院也裁定她繼續羈押。

許玉昭從一九九八年起擔任金門縣議員，是七連霸的資深議員。

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7連霸議員 裁定續羈押

每位金門縣議員得聘用公費助理二至四人，每月公費助理補助費總額不得超過八萬元。檢方調查，許玉昭從二○○三年起，陸續向縣議會表示要聘用叔叔、姑姑（兩人另案偵辦中）為公費助理，在兩人出境赴美、未實際執行公費助理職務期間，她仍持續向縣議會請領公費助理補助費。

檢方查出，許玉昭從二○一一年三月起至二○二一年底，向縣議會表示要聘用陳姓弟媳擔任公費助理，但陳女於二○一五年十月至二○一九年五月底任職於金門縣私立托嬰中心，僅能兼職公費助理業務，每月經由許玉昭的分配，實際領取公費助理薪資二萬元；陳女於二○一九年六月至二○二一年底陸續任職金門縣私立托嬰中心及公辦民營托嬰中心，並未實際執行公費助理業務，許玉昭及陳女隱瞞實情，仍持續向縣議會請領公費助理補助費用，導致縣議會承辦人誤信，前後共匯款二七一萬餘元的公費助理薪資及春節慰勞金至陳女的銀行帳戶，再由許玉昭領用或分配使用。

檢方表示，縣議會承辦人將前述公費助理薪資及春節慰勞金匯入許玉昭的叔叔、姑姑及弟媳陳女帳戶，部分款項由許玉昭自行或指示不知情的親人提領或轉匯一空，用在購買茶葉、茶點、伴手禮、收購金門家戶配酒，甚至用來放款、繳納房貸或購置土地及支出旅館整修費等個人用途，合計詐領二三二萬九千多元。

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