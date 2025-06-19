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    首頁　>　政治

    藍白主席拒出席國安簡報 賴：盼一起捍衛主權

    民進黨主席暨總統賴清德在中執會表示，希望主要在野政黨能一起面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛國家主權與民主制度。（資料照）

    民進黨主席暨總統賴清德在中執會表示，希望主要在野政黨能一起面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛國家主權與民主制度。（資料照）

    2025/06/19 05:30

    〔記者陳政宇、施曉光／台北報導〕總統府原定昨天邀在野黨領袖進行國安簡報，卻因民眾黨主席黃國昌與國民黨主席朱立倫拒絕出席而破局。對此，兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，政黨可以「競合」，但不能「零和」，希望主要在野政黨一起面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛台灣國家主權與民主制度。朱立倫則說，國民黨願意繼續協商，而且門是開的。

    朱︰願續協商 門是開的

    據轉述，賴清德在民進黨中執會談到，原本邀請朱立倫和黃國昌到總統府，一起聽取「重要國家安全情勢專案簡報」，可惜未能如期成會。之所以要進行這場國安簡報，目的是想透過國安團隊說明，讓兩位在野黨主席清楚了解，國家當前所面臨的嚴峻情勢。

    賴清德說，尤其面對中國對台灣的威脅，朝野政黨能在相同的事實基礎上，以國家利益為優先，守護國家安全為前提，共同支持完善國安制度和國防預算，包括特別預算在內，充實國家防衛能力的相關經費。

    賴清德強調，他始終相信政黨可以「競合」，但不能「零和」，政策主張可以不同，但對國家忠誠義務應該是一致的。他仍然希望，未來主要在野政黨能一起面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛台灣國家主權與民主制度。

    民進黨發言人吳崢受訪表示，國安簡報內容擬討論中國威脅與國安，但在野黨主席紛紛選擇缺席導致會議流局，「誰最開心？很顯然中共最開心」，很遺憾朱、黃將個別政黨及個人政治利益的考量置於國安之前。

    朱立倫主持中常會時指出，昨日上午原本應該是一個朝野對話的好機會，但最終還是無法成局，國民黨願意繼續協商，而且門是開的，未來適當時間再來進行朝野對話。他並請國民黨秘書長黃健庭積極聯繫總統府秘書長潘孟安、民眾黨秘書長周榆修定期協商，未來朝野可以見面的時候，必須是對話平台，而非單向簡報。

    朱立倫表示，國民黨一向主張朝野要和不要鬥，應該一起面對問題、解決問題，而非只是在野黨到總統府「聽訓」，不能把門關起來，應該公開朝野的基本立場。

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