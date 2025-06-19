《台中》罷免3藍委 連署告急街頭催件

中三選區罷團「中三拒瓔」志工加強宣傳。 （記者張軒哲攝）

2025/06/19 05:30

二階須補件 民進黨議會黨團籲市民站出來救台灣 下架不適任立委

〔記者歐素美／台中報導〕台中市第二、第三及第八選區罷免國民黨立委二階連署尚未過關，民進黨台中市議會黨團繼十七日前往中三選區站台，昨一早再前往中八選區的豐原大道及崇德路口，呼籲民眾出來連署。立委何欣純則呼籲民眾用人民最基本的權利罷免來汰除不適任立委，讓國會可以重新開機，撥亂反正。

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何欣純︰讓國會可以重新開機

中八選區罷團「一罷擊臣」的發言人廖芝晏，批評江啟臣一心只想著盧秀燕傳市長大位給他，這次罷免江啟臣，二階一定要過關，進入三階段，下架不適任的立委，中八選區罷免二階段連署尚未過關，拜託東勢、石岡、新社、和平及豐原的鄉親踴躍出來連署。

民進黨台中市議會黨團總召王立任表示，藍白破壞議事程序、大刪預算，讓台灣的建設停滯，全民一起站出來罷免親中的立委，呼籲台中市民、全國國民要一起站出來罷免救台灣，今天上午黨團仍將前往烏日日出停車場路口宣傳罷免。

議員︰藍白大刪預算 建設停滯

立委何欣純表示，守護台灣就是要保護國家的安全、維護國人的安全，賴清德總統昨邀請在野黨一起來關心台灣的國防安全，參與國安會報，但在野黨因為一黨之私、一己之利而拒絕；針對外界質疑罷免是市長前哨站？何欣純則強調是共同守護台灣的民主。

中八選區市議員蔡成圭及謝志忠表示，國民黨跟民眾黨立委在立法院通過的都是親共舔共的法案，目的就是要阻擾台灣的進步，不只是傅崐萁親中，整個國民黨立委是共犯的結構，所以每個國民黨立委都應該罷免。

民進黨台中市議會黨團挺罷團，呼籲民眾出來連署。（記者歐素美攝）

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