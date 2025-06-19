刺探空軍演習機密 上校淪共諜 檢求刑11年

空軍官校處長張銘哲上校（左）被查出為中共發展組織，檢方起訴求處11年重刑。（讀者提供）

2025/06/19 05:30

〔調查新聞中心／台北報導〕空軍官校處長張銘哲上校、空軍第三聯隊前科長葉冠祁中校，遭台商鍾順和利誘吸收，涉為中共發展組織。檢調查出張刺探、收集「台美聯合工作任務及定位、空軍演習簡報」等機密，台中高分檢依法將三人起訴，建請法院就鍾、張涉國安法部分，分別從重量處十二、十一年徒刑；另張涉陸海空軍刑法部分從重處五年徒刑。

張銘哲上校、葉冠祁中校 被利誘吸收

全案因國軍內部發現，張銘哲出手闊氣，時常宴請同袍，經深入追查才曝光。檢調調查時，張坦承與三名中共解放軍在印尼碰面，但否認交付軍中機密文件，僅針對政治、軍事的新聞報導，及民間輿情等資料進行分析，提供給共軍參考。

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不過，檢調在張銘哲的電磁紀錄發現，他曾蒐集、列印多份機密文件，包括台美聯合工作任務及定位、空軍演習及空軍聯隊簡報；張雖辯稱資料是其業務，但偵辦人員傳喚多名證人後，發現內容非關張銘哲的職掌，公文上也無相關簽呈，不採信其說詞。

台商鍾順和為中共發展組織 求刑12年

至於牽線人鍾順和也否認犯行，檢調則在鍾的住家查扣「上兵伐謀兩岸共創雙贏」的對台工作計畫書，以及安排張、葉和共軍碰面的通聯、機票等，認定鍾遭吸收，為中共發展組織。

台中高分檢痛批，張銘哲多次刺探、收集國家機密，犯後否認犯行、惡性重大，應依陸海空軍刑法論處，從重量處五年徒刑；鍾、張涉為中共發展組織部分，分別從重量處十二、十一年徒刑。葉冠祁偵查中自白，建請法院予以減刑。

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