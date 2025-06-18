海鯤潛艦 首次海測 浮航6小時 11月交艦目標不變

海鯤號啟動海測，吸引數十位軍事迷與大批媒體守候捕捉歷史性一刻。（記者李惠洲攝）

2025/06/18 05:30

〔記者洪定宏、方瑋立／綜合報導〕國造潛艦原型艦「海鯤號」昨上午八時自高雄港出海，正式啟動首次海上測試（SAT），在外海以自主動力浮航約六小時返航，正式邁向下階段里程碑。台船也發布新聞稿，指海鯤號已順利執行推進、舵翼、電力、通風、通信及航儀等各項系統的首次海上動態組合測試，將持續依測試結果，進行各系統調校改善，賡續下一階段潛航測試。

執行推進、電力、通信等測試

台船表示，依「海鯤軍艦」達成海測必要的安全及品質要求條件，已於十四日在高雄港灣內實施航行測試，再於昨天進行首次浮航測試。專案測試團隊由台船會同海軍、裝備原廠技術人員及技協共同組成。

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台船表示，海上試俥計畫依潛艦水下安全測試作業，區分「浮航、淺水潛航、深水潛航」三階段，各階段安排數次海上測試，並依測試結果調校缺改並精進性能。後續將在完成各項浮航測試科目後，依計畫安排「海鯤軍艦」進台船乾塢，執行各系統裝備的性能校正、全艦水密測試及水下裝備檢查，並在施行外殼海生物清潔及塗裝作業後實施潛航測試。

暫不下潛 還需測試31項科目

據了解，現階段海測將以浮航為主、暫不下潛，進行動力系統及航行儀器檢測，未來還需逐項測試高達卅一項科目。

海鯤號原訂四月底完成泊港測試（HAT）卻因故延宕。根據海軍原規劃，海測工作將執行至九月卅日。不過，國防部長顧立雄日前強調，海鯤號測試「沒有時間表」，首要目標是確保安全無虞；海軍參謀長邱俊榮中將日前也預告，海鯤號相關節點可滾動調整，但今年十一月交艦目標不變。

國造潛艦「海鯤號」昨上午從台船碼頭啟動，自行通過高雄港二港口往旗津外出海，展開首次海上測試約6小時。（台船提供）

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