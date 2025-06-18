盧秀燕稱無力分攤租金補貼 綠批藍白害的

2025/06/18 05:30

中市須負擔30％ 盧︰中央業務 綠︰藍白亂刪中央總預算 是始作俑者

〔記者蔡淑媛／台中報導〕內政部日前發函各縣市政府，明年起三百億元中央擴大租金補貼經費將由中央與地方共同分攤，台中市必須負擔三十％，市長盧秀燕昨表示，租金補貼業務本來就是中央的，最近還刪掉台中三十二億元補助款，「地方無法分攤」。對此，綠營議員批藍白亂刪中央總預算，才是始作俑者，且盧秀燕任內標售土地金額全國最高，是台中市房價炒作的元凶，「還好意思講」！

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批盧標售土地逾900億 帶動炒房

中央擴大租金補貼經費明年起將由中央與地方共同分攤，台中市須負擔三十％、約二十一．七億元，分攤比例與新北市並列全國第二，僅次於台北市。

盧秀燕表示，中央擴大租金補貼政策用意良好，提出每年三百億元，對全國民眾進行租金補貼，經費由中央直接撥給審核通過的民眾，直接入戶，沒有經過地方政府。

盧︰中央刪一般性補助款32億

盧秀燕說，前兩年平均獲得核撥的戶數約八萬戶，去年約十五萬戶，每戶可獲得中央租金補貼約三千多元，最近中央忽然說錢不夠，要地方幫忙出錢，但租金補貼業務本來就是中央的，錢是中央匯給地方民眾，由於台中已經被中央刪砍一般性補助款三十二億元，所以地方無法分攤，很抱歉。

盧秀燕指出，市府還在籌措被中央刪減的三十二億，沒有能力倒貼或幫忙出，但希望維持現狀，中央直接繼續支付給所有租戶，規模也不要縮減。

民進黨議員陳淑華批評，在盧秀燕推波助瀾下，台中市房價所得比攀高，盧任內標售土地已超過九百億元，全國最高，價格也是歷史新高，深究起來，盧秀燕標售土地地價，是房價炒作的元凶，帶動租金飆高，「還好意思講」！

陳淑華說，藍白亂刪中央總預算刪到全國有感，盧秀燕抹黑中央、亂扣帽子，做政治操作，分化人民與中央政府，藍白亂刪中央總預算才是始作俑者。

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