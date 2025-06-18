台中罷免連署綠營站路口催件 駁「分久必合」說

立委何欣純及台中市議會民進黨團議員等人站上潭子街頭，呼籲中三選區民眾連署罷免國民黨立委楊瓊瓔。（記者歐素美攝）

2025/06/18 05:30

助中二、中三、中八罷團 在潭子火車站旁宣傳 籲下架親共親中藍委

〔記者蘇孟娟、歐素美、黃旭磊、蘇金鳳／台中報導〕民進黨台中市議會黨團十七日起一連三天發起站路口支援中二、中三、中八等三區罷免團體連署行動，首發昨天在中三選區潭子火車站登場，立委何欣純強調，前總統馬英九到中國說的「分久必合」言論，台灣人民絕對不同意，中三區連署還差最後一哩路，籲大家繼續連署，下架親共親中及不顧台灣國家發展、亂刪預算的國民黨立委，讓立法院撥亂反正。

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3區二階連署 未達安全門檻

台中六個罷免藍營立委罷團中，包括罷免中二區藍委顏寬恒、中三區楊瓊瓔都缺二五○○份，罷免中八區藍委江啟臣缺一五○○份等才能達到安全門檻，民進黨議會黨團昨起分三天前進三區協助號召連署行動。

民進黨議會黨團總召王立任與市議員蕭隆澤、周永鴻指出，罷免是人民的權利，也是讓台灣能走向未來最重要的力量，沒有國民黨立委是無辜的，罷免楊瓊瓔就是罷免國民黨立委傅崐萁，並呼籲黨代表鼓勵黨員出來連署。

2罷團遭藍營提告 斥轉移焦點

此外，罷免藍營立委包括廖偉翔的中四罷團「展翅廢翔」及罷免羅廷瑋的中六罷團「敲羅行動」，均遭國民黨提告，兩罷團昨攜中五區罷團「斷健行動」譴責國民黨在同黨台北市黨部主委因幽靈連署遭到起訴，就急著對罷團提告，只為轉移國民黨造假連署的焦點，罷團不會因此噤聲，更不會退縮。

律師王翼升指出，已有多名不願袖手旁觀的律師組成「守護罷團聯盟」，將以司法專業，捍衛公民依法罷免的自由與權利。

中央選舉委員會預計廿日公布首波審定罷免案，大罷免即將進入第三階段投票，「展翅廢翔」等罷團廿日晚間將推出「文心罷免一條龍」活動，在十處路口宣傳「同意罷免」，也會加收中二、三及八選區罷免書，讓台中六個罷免行動均能進入三階投票。

藍議員與遭罷立委 掛反罷看板

國民黨中市議會黨團為反制大罷免，發動黨籍議員與遭罷的立委合作掛反罷免的聯合看板，黨團書記長李中已掛上「不同意罷免」的聯合看板，反制民進黨的惡罷。

台中4、5、6選區罷團譴責國民黨濫訴罷團，是模糊幽靈連署被訴焦點。（記者蘇孟娟攝）

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