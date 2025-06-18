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    首頁　>　政治

    被檢方點名 鍾小平︰可惡 將聲援黃呂

    2025/06/18 05:30

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北地檢署偵辦罷免民進黨立委吳思瑤及吳沛憶「幽靈連署」案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、罷免「召集人」賴苡任等五人遭起訴，檢方指黃呂不願被國民黨台北市議員鍾小平「搶頭香」，指示動員志工趕緊抄名冊偽造連署。鍾小平質疑：「你是國家機器，我們國民黨家事，關你什麼事啊？」痛批這兩位檢察官根本是民進黨的發言人，「怎麼可以這樣挑撥我跟黃呂的感情？非常可惡。」

    面對檢察官點名，鍾小平昨上午召開記者會，他表示，這兩位檢察官在本案中根本就是民進黨的發言人，怎麼可以這樣挑撥他跟黃呂的感情，「國民黨的家事，關你什麼事啊？」他要提出強烈的抗議。

    鍾小平也坦言，他與黃呂錦茹七年前競爭市黨部主委，確實有恩怨，不過後來黃呂勝選，「大家都應該要放下」，假設他真的有將當年恩怨放在心上，就會連署到底，但是他沒有。

    面對媒體問及，若當初有送連署書，是否情勢將不同？對此，鍾小平直言「後悔」，陰錯陽差「沒有救到黃呂」，假設他堅持「送到底」的話，或許黃呂就沒有官司的問題，「如果那時候我們抗命『送到底』，說不定是好的結果。」

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