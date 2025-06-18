「大安強強滾」罷團 公布首支視覺廣告

2025/06/18 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕罷免團體「大安強強滾」發起連署罷免國民黨籍台北市第六選區立法委員羅智強，昨天舉行第三階段行動記者會，公布首支罷免視覺廣告，以及新建公民行動平台「Count Me『一』n（算我一咖）」，人人皆可發起行動；也將推出百川計畫，藉由一百場客廳會與主題會，蒐集民意凝聚中間選民，還有Podcast節目「大安理來講」，拓展議題覆蓋面向。

「大安強強滾」表示，羅智強罷免案二階連署查對期限截止，目前沒有收到任何通知，表示應會進入三階投票，因此啟動下一階段策略，從多以罷團為中心轉向公民自主，空戰、陸戰催出更多支持同意罷免的選票，系列活動首支影片「詭球：流竄大安區的都市傳說」長約二分鐘，由公民、素人製作，內容質疑「大安空轉了一年，等到了它，光會作秀、不做功課、親中傅隨、不做服務，選錯了人，還有機會，再做一次選擇，這一場球賽，我們只能贏！」

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「大安強強滾」強調，推出全新數位公民行動平台「Count Me『一』n」，是希望三階可以去罷團中心化，回歸個人為主的公民參與，預計六月底上線。

罷團昨天也在現場舉行「大安罷免，區區有你啟動儀式」，由大安區七大次分區的代表如綠委范雲、議員趙怡翔及志工等人，貼上象徵公民翻轉力量的七塊拼圖，宣告「大安三階公民行動全面啟動！」

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