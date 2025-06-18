港湖首掛罷李彥秀看板 罷王鴻薇已4面

罷免國民黨立委李彥秀的團體「港湖罷秀」，昨日在港湖區掛上第一面宣傳廣告看板。 （罷免團體「港湖霸秀」提供）

2025/06/18 05:30

熱心志工提供 「港湖罷秀」罷團破蛋 「山除薇害」新看板在民族東路

〔記者何玉華、劉詠韻／台北報導〕罷免進入第三階段催票，公民團體以有限的資源積極曝光廣告看板、布條，宣傳「同意罷免」！罷免國民黨台北市立委李彥秀的團體「港湖罷秀」昨破蛋，終於在港湖區掛上第一面看板，象徵罷免行動從街頭進入視覺廣告；而罷免國民黨立委王鴻薇的「山除薇害」，昨也在中山區民族東路上架第四面看板，協助的台北市議員林亮君說，「之前拆我們一座看板，今天我們還你一座更大的」。

請繼續往下閱讀...

「港湖罷秀」行動總部指出，看板位置是十年前曾參與罷免國民黨立委蔡正元的熱心志工提供，展現港湖居民延續公民行動精神的傳承與力量。看板除了為罷免投票揭開序幕，也凸顯罷免運動在資源上的極大不對等。

資源不對等 李彥秀掛看板18面

港湖約可見李彥秀看板十八面、布條廿一條，競選與宣傳資源充足，而公民團體無法負擔每面每月數萬元的廣告費用，只能仰賴民眾提供位置，逐步擴展宣傳能量。

支持「山除薇害」 林亮君︰掛更大的

最早在南京東路掛上大型看板的「山除薇害」，六月初被檢舉後下架，有熱心民眾提供地點重新掛上；昨在林亮君的支持下，在民族東路掛上第四面罷免王鴻薇的看板，「之前拆我們一座看板，今天我們還你一座更大的」，林亮君說，看板位置是熱心民眾主動捐助，希望在罷免的最後階段能協助下架親中立委。

阿美︰加印王鴻薇與王滬寧握手布條

「山除薇害」發言人阿美坦言，適合的看板位置難尋，廣告商與屋主普遍因政治敏感性與法律風險考量而卻步，目前罷團共四面看板，相較王鴻薇的廿三面，希望繼續增加；團隊也加印六十條同款王鴻薇與王滬寧握手的廣告布條，希望民眾提供地方懸掛。

阿美也重申王鴻薇在民權東路二段的看板被破壞與罷團完全無關；王鴻薇過去喜歡提告志工或廣告布條妨礙名譽，這次看板被破壞卻不提告，希望她直接提告，還罷團清白，「身為民代卻不查證就指控，真的不是好的行為。」

罷團「山除薇害」昨日在中山區重新掛上罷免王鴻薇的廣告看板。 （記者劉信德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法