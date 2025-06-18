專家看海鯤號海測 確保艦體性能與系統整合完善

從外海遠曜「海鯤號」就像是電影裡的巨獸「哥吉拉」潛在海面上的背鰭。（記者李惠洲攝）

2025/06/18 05:30

〔記者方瑋立、洪臣宏、李惠洲／綜合報導〕國造潛艦海鯤號昨首度出海進行「海上測試」（SAT），象徵潛艦國造邁入新階段。國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌昨分析，海鯤號測試重點不是能否如期在十一月交艦，更關鍵的是透過各項測試確保艦體性能與系統整合完善，為後續潛艦量產建立標準。

原訂四月海測的海鯤號昨天從高雄港出海，啟動海測，在外海以自主動力浮航約六小時後，順利返回台船碼頭，大批軍事迷、民眾頂著豔陽爭睹歷史性一刻。

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大批軍事迷 爭睹歷史一刻

舒孝煌表示，海鯤號做為台灣第一艘自製潛艦，其複雜的系統整合工程不容輕忽，比起是否能如期交艦，他更重視潛艦是否能在測試過程中完整驗證各項作戰能力，對後續國造潛艦非常重要。

他強調，海鯤號的出海測試才剛起步，未來還須進行下潛、潛航、武器系統運作等全項測評。海鯤號系統整合非常複雜，「牽一髮動全身」，若動力系統有問題，可能會牽涉到其他的作戰系統，每個步驟都需調校完備。

近期出現潛艦是否屬「不對稱戰力」辯論，舒孝煌分析，「不對稱作戰」僅是概念，只要能讓原本載台發揮非傳統用途、對敵人造成最大威脅，就可以算不對稱。例如潛艦可用於水下伏擊、封鎖航道、布雷等任務，能有效壓制中共主力水面艦，是海軍傳統上極重視的戰力。

舒孝煌舉例，烏克蘭無人艇竟可直接發射AIM-9「響尾蛇」空對空飛彈執行打擊任務，這種作戰奇效就是不對稱作戰的具體體現。

國造潛艦後續艦是採「二三二」方式，即二艘先期設計、三艘量產、二艘最佳化方式籌建；惟目前後續艦預算仍被立法院凍結，解凍條件設定為原型艦海測通過，並向立院院會專報經同意後始可動支。對此，民進黨立委王定宇昨表示，海鯤艦在港測與浮航試俥階段各項調校進展良好，首度海測是重要里程碑，盼能如期如質交付海軍。

王定宇也呼籲，立法院不分朝野應給予國軍更大的支持，在野黨也應就後續艦預算給予充分支持。他說，國防安全不分黨派，期盼海鯤艦測試順利，在預算溝通上也能少一點黨派惡鬥、多一點國安概念。

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