中科院邀國內外12廠商交流 國造無人艇 大秀絕技

中科院邀集國內外廠商，17日於蘇澳海域進行無人艇性能測試，圖為雷虎科技「海鯊800」無人艇。（記者羅沛德攝）

2025/06/18 05:30

〔記者方瑋立／宜蘭報導〕無人載具在俄烏戰爭中嶄露頭角，為推動我國水面無人載具（USV）技術交流與發展，中科院昨起邀集國內外十二廠家，舉辦為期兩天的USV靜動態公開展示，並由龍德、雷虎、碳基國內廠商執行無人艇科目操演；中科院長李世強指出，若作戰測評通過，明年將編列預算大量採購USV，盼透過各界參與讓國軍採購最優質的產品，產生更大的防衛嚇阻效益。

龍德、雷虎、碳基三廠商操演

中科院邀國內外合計十二家廠商靜態陳展，除瑞士、美國無人機軟體公司Auterion與我方簽署合作備忘錄，包括美國最大軍用造船廠HII、美軍現役「魔鬼魚」系列無人艇的原廠MARTAC、DSRG、Ocean Aero等外國廠商也現身，與國內博府智造、經緯航太科技、傑海達機器人、雷虎科技、碳基科技、哥倫國際與龍德造船等共同參展，也吸引美國、烏克蘭等官方關注，至少十三位AIT人員與會。

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若作戰測評通過 將大量採購

中科院光華專案主持人曾耀華表示，此活動並非「比武競賽」，盼提供技術交流平台讓廠商展現最好的一面，以利未來有作戰或偵蒐需求的單位，都可以提出最有利規格。

無人艇動態展示由雷虎、碳基與龍德擔綱，各具特色。雷虎「海鯊800」採鋁製高速艇結構，強調匿蹤塗層與防彈設計，在海象不佳的情況下衝出逾五十節高速；碳基「碳險家一號」採碳纖複材打造，輕量化兼具AI辨識與自動返航功能，全長僅二公尺，適合近岸與河口偵察任務；龍德「黑潮」外型酷似中科院「快奇」攻擊型無人艇，強調高速穿浪與匿蹤性能，支援射頻、低軌衛星雙鏈路，現場衝出四十四節表現。

立法院外交及國防委員會今天將赴蘇澳考察水面無人載具展示，據了解，至少六位立委將同行。雷虎總經理蘇聖傑透露，「海鯊800」今將從蘇花公路導控點，進行六十公里（約三十二浬）的長程航行，展現續航與通訊切換的能力。

中科院邀集國內外廠商，17日於蘇澳海域進行無人艇性能測試，圖為龍德造船廠「黑潮」無人艇。（記者羅沛德攝）

中科院邀集國內外廠商，17日於蘇澳海域進行無人艇性能測試，圖為碳基科技的「碳險家一號」無人艇。（記者羅沛德攝）

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