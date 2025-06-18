國安簡報破局 朱盼藍白兩黨秘書長續與府方協商

國民黨主席朱立倫召開記者會，表態不出席由賴總統邀請在野黨領袖的國安簡報。（記者田裕華攝）

2025/06/18 05:30

〔記者施曉光、林哲遠／台北報導〕賴清德總統邀請在野黨主席今日聽取國安簡報，民眾黨主席黃國昌與國民黨主席朱立倫昨日先後宣布不參加，使得這場會議宣告破局；但朱強調，希望國、眾兩黨秘書長持續與總統府協商，若能達共識，未來還是可以進行朝野對談。

朱立倫強調，建構朝野對話平台，是國民黨的基本立場，而且國民黨主張朝野「要和不要鬥，要對話而不是訓話」，這把關鍵鑰匙就在賴總統手上，如果朝野繼續對立，絕非台灣之福，希望賴要用最大的智慧，化解這次的大罷免，這才是未來朝野對話最重要的基礎。

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朱立倫表示，台灣屬於全體台灣人民，可惜一年多來國民黨期待的朝野對話已經遲到了，經這幾天朝野溝通，國民黨的基本要求就是開大門、走大路，所有該公開的，人民有知的權利，而且朝野對話是要解決人民問題，除了國防、兩岸安全，人民也關心經濟、產業、能源、科技、社會等安全，這些議題的對話都是必須的。

國民黨盼開大門、走大路

他說，持續溝通是國民黨的基本態度，希望朝野溝通並非單向的簡報，而是朝野對話，希望總統府秘書長潘孟安與藍、白兩黨秘書長持續建立朝野對話平台。

國民黨秘書長黃健庭則指出，國民黨非常正面看待此事，也特別感謝潘孟安在過程中的誠意與耐心。但黃也說，他昨天上午打電話給潘，表達希望今日上午九點到九點半的會談時間，應該讓在野黨表達基本立場與態度，這個時段應該公開，但府方不接受，堅持全程閉門會議；因此他向朱立倫報告後，已經回覆府方今天不會參加，但國民黨仍希望繼續協商，只要能達成共識，未來還是可以朝野對談。

至於民眾黨部分，黃國昌表態拒絕出席，並批評賴清德政府此次安排草率、匆促且充滿政治算計安排，強調仍持續敞開善意溝通之大門，隨時靜候與賴總統以真誠坦率態度，針對攸關人民福祉之重要議題直接溝通，共謀台灣出路。

被問到拒絕出席是否有先與國民黨溝通？黃國昌否認與朱立倫有任何溝通，指不克出席是民眾黨立場。

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