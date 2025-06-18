焦點評論》藍白拒國安簡報 北京意思？

賴清德總統近日邀請國民黨與民眾黨主席聽取國安簡報，經過多日交涉，昨天確定破局。（資料照）

2025/06/18 05:30

記者鄒景雯／特稿

賴清德總統近日邀請國民黨與民眾黨主席聽取國安簡報，經過多日交涉，昨天確定破局。這個結果，相信多數人民必感不解，最稱心的，恐怕唯有北京！

賴總統交代向在野領袖進行國安簡報，國眾兩黨接受赴會，這是政治道德，也是民主責任，絕無以不相稱的理由拒絕的空間。之所以引起關注，更在於日前在中國舉行的所謂「海峽論壇」，反對黨擔心危害大罷免的攻防，紛紛選擇缺席，此時若高調不參加台灣政府的國安簡報，不管有意無意，主動被動，都有讓北京當局「舒心」的效果，若中國國台辦示意兩黨不要買賴總統的帳，也是非常合理的推測，涉台系統若沒這麼做，則是嚴重「失職」。此一可能性，是國人必須共同警戒的。

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有關國安簡報的規劃，早在上月賴總統五二○講話前，國安會就已經奉指示開始研議準備。事實上，以國安議題的敏感複雜，臨時起意根本無法成事，現代公民就此應咸有認識。

在籌辦過程，國安會特別參考了主要國家辦理的經驗，與國際接軌。目前全球執政黨有類似對在野黨提供國安簡報的國家，至少包括美國、法國、德國、英國、澳洲、加拿大等，美國在總統選舉期間，甚至另有特殊安排；而過去一向不定期為之的加拿大，今年起也敲定今後將每年舉辦一次，可見各國的重視。

此一演變的原因，很重要的一個關鍵是，全球所面臨的「新安全挑戰」越來越高；也就是說，除了軍事以外的風險，各種複合式的威脅，包括認知操作、跨境壓迫、政治滲透，還有海空的灰色地帶侵擾，越來越是大家備感壓力的挑戰。尤其，當代正處於高度社群化的資訊傳播模式，一旦加上來自境外刻意的操弄，很容易就會讓民主社會的安全韌性受到較大破壞。

因此，各國政府有志一同，陸陸續續開始，逐一著手安排這類針對在野黨領袖進行的國家安全簡報，一方面是執政者向在野分享安全訊息，更迫切的目的是，希望透過這類機制，讓朝野對於國家安全的即時挑戰能夠建立共同認知，大家在家裡可以吵吵鬧鬧，但是對於安全問題可以迅速地一同對外，把歧見降到最低。

截至目前為止，各國進行的類似報告，通常都是由國安單位或是情報單位來進行，過程也是全程保密，並且也都安排保密協定的簽署。各國實施至今，還不曾出現過有在野領袖拒絕參加，或要求要增加其他不同議題的例子。

綜合各國的實務運作，這次賴總統以三軍統帥的身分，交代國安會完成相關規劃，還多了一些設計，例如賴總統要全程陪同，不是只有國安等四個單位而已，出發點是希望向兩黨主席展示誠意，期待朝野可以在這個領域共同合作。此外，現場也安排綜合討論，讓大家可以相互交換意見，更不限主題，彼此可以就關切事項即席溝通。這些是不同於其他國家的特色。

即使如此，藍白兩黨主席還是做出了不成熟的決定，罔顧國家安全關乎全體生存發展，是超越黨派的一致利益，請問他們要如何向選民交代？這麼一道簡單輕鬆的是非題，還需勞動在野領袖如此斟酌，難怪人民會納悶：他們有沒有看著北京的臉色在辦事？

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