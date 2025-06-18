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    黃國昌朱立倫先後拒出席 國安簡報破局

    國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌不出席，「重要國家安全情勢專案簡報會議」破局。（資料照）

    國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌不出席，「重要國家安全情勢專案簡報會議」破局。（資料照）

    2025/06/18 05:30

    民進黨立委：朱被黃牽著鼻子走

    〔記者陳昀、陳政宇／台北報導〕民眾黨主席黃國昌、國民黨主席朱立倫昨接連表達不出席總統府今天的「重要國家安全情勢專案簡報會議」。總統府發言人郭雅慧昨披露民眾黨從不回電、只開記者會，她也感謝國民黨過程中積極溝通、善意回應，總統府將依照這個事實基礎，再盡最大善意，持續努力搭建溝通平台，「有了第一步，就有第二步」。

    府：持續努力搭建溝通平台

    民進黨團幹事長吳思瑤受訪說，國家利益應高於政黨利益，賴總統對朝野和解的用心良苦，卻不敵藍白的政黨之私，比遺憾更遺憾；吳也質疑，國民黨做為在野第一大黨，卻被民眾黨牽著鼻子走，高舉「公開」旗幟拒絕出席，朱立倫昨天記者會未開放提問，是否真的多元包容？大家看得很清楚。

    民進黨立委林俊憲表示，朱立倫是最初提倡朝野領袖會面的人，但民眾黨主席黃國昌不斷挑剔國安簡報，不僅為「翻桌」找理由，也箝制恐嚇朱不得參加。朱深怕得罪民眾黨而失去關鍵的八張民眾黨立委票，導致無法走出自己的路。

    對於今日國安簡報無法成局，郭雅慧還原過程說，賴總統在執政週年談話宣布邀請在野黨主席聽取國安簡報，總統府秘書長潘孟安隔天即致電國民黨秘書長黃健庭、民眾黨秘書長周榆修，也提到簡報需準備二到三週以及自己將出差美國等情況；潘六月十二日結束訪美抵台，隨即再致電邀約黃、周今天上午預留時間進行國安簡報，兩人都表達要再請示。

    郭雅慧表示，總統府要特別謝謝黃健庭，對國安簡報來回溝通、提出許多意見調整，包含希望總統全程參與、增加綜合討論時間等，賴總統也從善如流、表達最大善意。遺憾的是，每次致電兩位秘書長，只有黃健庭積極溝通，民眾黨至今沒有回過電話，三次都是潘孟安主動致電，民眾黨則都以開記者會來回應。

    府感謝國民黨積極溝通

    郭雅慧也說，原定的四題國安簡報都有依「國家機密保護法」核定為極機密，潘孟安先前致電黃健庭、周榆修時也已明確說明，參考先進民主國家經驗及慣例，須簽署保密協議。郭說，加、澳、英、德、法等國都是閉門進行，去年蔡前總統與柯文哲前主席在總統府會面也是閉門，「為什麼柯可以，黃國昌不可以？」

    郭雅慧強調，未來總統府將敞開溝通大門，也會持續努力搭建溝通平台，盼促進朝野對話、政黨合作，共同攜手面對國家各項挑戰。

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