刺探軍事機密罪判刑定讞 中士劉立齊未到案 保證金沒入

軍官退伍的台商陳裕炘、謝秉成被吸收為共諜，利誘時任中校謝孟書等七名軍士官洩漏軍事機密判刑定讞。（路透檔案照）

2025/06/18 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕軍官退伍的台商陳裕炘、謝秉成被吸收為共諜，利誘時任中校謝孟書等七名軍士官洩漏軍事機密，不僅拍攝「我願意投降解放軍」影片，謝甚至應允以一千五百萬美元代價，駕駛「CH-47」軍用直升機叛逃。經檢調破獲，七名軍士官判處一年六月至十三年不等徒刑定讞，其中，判刑一年六月的中士劉立齊未到案執行，高檢署認定劉已逃匿，向法院聲請沒入保證金新台幣兩萬元，高等法院裁准，檢方後續將發布通緝。可抗告。

檢調調查，陳裕炘二○二一年利誘少校蕭翔云加入共諜組織，蕭陸續吸收退役袍澤謝秉成、時任金防部少校康奕彬、花防部少校何信儒等人加入。謝秉成之後又吸收謝孟書、洪睿洋及陸駿方等三名軍士官，謝、洪提供六○一旅演習等資料給陳，謝秉成並教唆謝孟書駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃投敵；陸駿方等人受金錢誘惑，配合拍攝「我願意投降解放軍」的心戰影片賺取報酬。中士劉立齊則利用值班機會，將無閱覽權限的軍事機密攜入值日官寢室，以此方式刺探軍事機密。高檢署起訴軍士官等十人。

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最高法院二月判刑定讞，刑期從一年六月至十三年不等，最重者為蕭翔云十三年、謝孟書九年、謝秉成八年等；台商陳裕炘被通緝。

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