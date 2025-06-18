黃國昌國會播偵查「示範音檔」 法部：干擾個案審判不良示範

民眾黨立法院黨團總召黃國昌前天在司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙，播放一段「京華城案偵訊音檔」，鄭認為不妥，質疑「是不是AI生成？」（資料照）

2025/06/18 05:30

〔記者王定傳、林哲遠／台北報導〕民眾黨立法院黨團總召黃國昌前天在司法及法制委員會質詢法務部長鄭銘謙，播放一段「京華城案偵訊音檔」，鄭認為不妥，質疑「是不是AI生成？」黃稱「是示範帶」；法務部昨表示，該音檔內容已涉及目前審判中具體個案，有藉國會質詢干擾及影響審判中個案之虞，法務部對此不良示範，至表遺憾。

黃國昌昨表示，既然鄭銘謙反問他什麼叫偵訊時恐嚇、威脅，他就以示範音檔呈現，整個詢答過程公開透明，完整呈現於立法院直播平台。針對鄭銘謙批評音檔會混淆視聽，黃表示，難道鄭不知道台灣檢察官問案方式？若對第一線實際狀況都搞不清楚，法務部長白當了。

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不明檔案用來質詢 破壞司法公正獨立

法務部則指出，黃國昌未說明錄音檔來源、製作方式及是否為經合法程序取得，執此真偽不明檔案作為質詢使用，質疑檢察官有不正訊問情形，造成社會嚴重誤解與錯誤聯想，有害檢察官依法行使職務的信賴與威信，更破壞司法審判的公正與獨立。

法務部表示，訴訟程序中取得的偵訊影音資料，是供訴訟準備與防禦使用，若律師將閱卷取得的資料作目的外使用，恐有違反個人資料保護法之虞，倘該行為經法院判刑確定，依律師法規定，律師應付懲戒。

法務部指出，若將真實偵訊影片進行剪輯，並惡意扭曲內容、詆毀司法人員或司法機關，情節重大者，將構成應受懲戒事由。若有偽造或變造情形並公開散布，使社會大眾誤信為真，亦可能構成行使偽變造文書等罪責。

法務部表示，為維護司法公信力及程序正義，法務部將參考國民法官法規定與日本、德國等外國立法例，研議就偵查及審判資料使用等加以明文規範。法務部也嚴格要求檢察官依法行使職權，並設有個案評鑑制度，訴訟當事人如認訊問過程有違法情事，應循法定程序主張權利，非訴諸公審。

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