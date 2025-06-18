罷免連署抄昏頭 吳思瑤寫成吳沛憶

北檢的起訴書指出，罷免吳思瑤團隊送出的提議人名冊當中，有142張的罷免對象是吳沛憶。（取自台北市議員簡舒培臉書）

2025/06/18 05:30

〔記者王定傳、何玉華／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨台北市黨部涉集體抄錄黨員名冊造假連署罷免案，前天起訴台北市黨部主委黃呂錦茹等五人；檢調發現，黃呂涉指示幹部抄名冊，幹部找來志工到黨部，花了約十八小時抄寫五二一一份假連署，沒想到忙中有錯，除死亡連署、重複或姓名地址錯誤比例超高，甚至提議「罷免吳思瑤」名冊中，有一四二份抬頭誤寫成「罷免吳沛憶」。

民進黨台北市議員簡舒培昨天表示，台北地檢署的起訴書證實她六月初質詢所提，罷免吳思瑤的提議人名冊中有一四二張是罷免吳沛憶，當時兼任選委會主委的秘書長李泰興推稱「沒有去了解」，台北市長蔣萬安則轉移焦點指控中選會洩密；如今真相大白，北市選委會對這種明顯且違常理的情況只以「不列入收件數」帶過，未將名冊送中選會，也未移送檢調，應該說明清楚。李泰興昨表示，市選委會協助中選會查對，移送檢調是中選會的權責。

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檢調查出，黃呂錦茹因連署不順、送件又發生資格不符退件情形，她擔心國民黨台北市議員鍾小平會搶先連署送件罷免吳沛憶，因此於二月五日晚間六點，涉開會拍板抄錄名冊，名冊由黨部提供；這場關鍵會議參與者除黃呂，還有黨部總幹事姚富文、書記長初文卿及「罷吳四騎士」賴苡任、劉思吟及劉的丈夫林叡。

檢方查出，當晚九點，姚富文透過第四區黨部執行長陳奎勳，找中山區婦工會主委葉麗琴動員「婆婆媽媽」抄錄志工；隔日二月六日一早九點，眾人聚集市黨部及第四區黨部，集體抄名冊等以罷免吳沛憶，抄到下午四點四十五分，花了近八個小時完成。

第二天也是一早九點開始抄「罷免吳思瑤」名冊，抄到晚間七點卅分，費時近十一小時，這些人雖完成黃呂交付的任務，但發生死亡、重複連署、姓名或地址錯誤、抄錯身分證字號、搞錯連署罷免對象等離譜情形。

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